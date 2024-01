Der Preis von Skale Network (SKL) erholte sich diese Woche, da die Nachfrage nach dem Token und anderen Kryptowährungen weiter stieg. Der SKL-Token sprang am Montag auf ein Hoch von 0,0930 $, was etwa 375 % über dem Tiefststand im Oktober lag.

Die Aktivitäten im Skale Network laufen gut

Skale Network ist einer der am schnellsten wachsenden Akteure in der Blockchain-Branche. Es ist eine Zero-Gas Ethereum Virtual Machine (EVM) mit, die Entwicklern hilft, ihre dApps zu beschleunigen. Es spart auch Benutzer Geld in Gas Fees.

Skale Network wird von allen Arten von Entwicklern in Branchen wie dezentraler Finanzierung (DeFi), Gaming und Infrastruktur genutzt. Zu den bekanntesten Entwicklern im Ökosystem gehören Capital DEX, ReHold und NFT Labs.

Die neuesten Daten zeigen, dass das Netzwerk im Dezember weiter wuchs. Laut der Statistikseite stieg die Zahl der aktiven Nutzer im Dezember von 2,3 Millionen im Vormonat auf über 3,5 Millionen.

Weitere Daten zeigen, dass die Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen bei über 30,9 Millionen lag. Das war eine Steigerung gegenüber den 30 Millionen im Vormonat. Am wichtigsten ist, dass Skale seinen Kunden weiterhin jede Menge Geld bei den Gas Fees erspart hat. Die gesamten eingesparten Gas Fees stiegen im Laufe des Monats auf über 529 Mio. $.

Skale Network-Statistiken

Der Skale Network-Token stieg ebenfalls, während andere Kryptowährungen wieder an Fahrt gewannen. Bitcoin stieg zum ersten Mal seit über zwei Jahren auf über 45.000 $, während die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins auf mehr als 1,8 Bio. $ kletterte. Andere Token, die am Montag gut abschnitten, waren Lisk, Raydium, Sei und Avalaunch.

Preisprognose für Skale Network

SKL-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der SKL-Preis am Dienstag erholte, während seine Statistiken weiter stiegen. Er stieg auf einen Höchststand von 0,9230 $, was den höchsten Stand seit Mai 2022 darstellt.

Diese Erholung erfolgte, nachdem der Coin die entscheidende Unterstützungsmarke bei 0,069 $, seinen höchsten Swing im November letzten Jahres, erneut getestet hatte. In den meisten Fällen ist ein Break-and-Retest-Muster eines der beliebtesten Fortsetzungsmuster.

Der Preis von Skale Network stieg auch über den 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA). Auch der Relative Strength Index (RSI) und der MACD-Indikator stiegen weiter an.

Daher sind die Aussichten für Skale mit Beginn des Januar-Effekts positiv. Dies ist eine Situation, in der Assets dazu neigen, im Januar gut abzuschneiden, wenn die Anleger “wieder zur Arbeit gehen”.