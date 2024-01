Exklusiv: Dr. Charan Singh plädiert für einen “vorsichtigen Anker” im Meer der globalen Schulden

Der kürzlich veröffentlichte „International Debt Report 2023“ der Weltbank verdeutlicht die „große Gefahr“, die für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufgrund des raschen Anstiegs untragbarer Schuldenlasten besteht.

Im letzten Jahrzehnt hat die Geschwindigkeit der Schuldenanhäufung in mehreren Ländern das Wirtschaftswachstum übertroffen, das sich voraussichtlich noch weiter abschwächen wird.

Infolgedessen stellen die überhöhten Kosten für den Schuldendienst die notwendigen Investitionen in wichtigen Bereichen wie Gesundheit und Bildung in den Schatten; während viele Länder auf der ganzen Welt durchaus am Rande einer ausgewachsenen Schuldenkrise stehen könnten.

Wir hatten das Glück, mit dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Dr. Charan Singh, dem CEO und Gründungsdirektor der EGROW Foundation, zu sprechen, um die Bedingungen besser zu verstehen, die zu den derzeit erhöhten Schuldenständen geführt haben; die vorherrschende Situation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, den Schwellenländern und den am wenigsten entwickelten Ländern; die Auswirkungen solcher Ungleichgewichte auf das Wirtschaftswachstum und die Entscheidungsfindung; potenzielle Schutzmaßnahmen und Lösungen; und die dringend benötigten Reformen in der internationalen Finanzarchitektur.

Quelle: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh ist CEO und Gründungsdirektor der EGROW Foundation. Er ist außerdem Non-Executive Chairman der Punjab & Sind Bank. Zuvor war er RBI-Lehrstuhlprofessor für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Indian Institute of Management in Bangalore, Indien; Leitender Ökonom beim IWF, Washington DC; und Forschungsdirektor (Wirtschaftspolitik, Schuldenmanagement) an der RBI. Dr. Singh war unter anderem im Vorstand von NHB und NABFINS tätig. Dr. Singh hat eine Vielzahl von Publikationen veröffentlicht und zwei Bücher verfasst.

Dr. Singh schloss 1997 seinen M.Phil in Angewandter Wirtschaftswissenschaften an der JNU in Delhi und seinen PhD in Wirtschaftswissenschaften an der University of New South Wales in Sydney ab. Von August 2003 bis August 2003 absolvierte er ein Postdoktorandenstudium am Department of Economics der Harvard University 2004 und SCID, Stanford University von August 2004 bis Januar 2006.

Im Folgenden finden Sie leicht bearbeitete Auszüge aus der Diskussion.

F) Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Charan Singh. Würden Sie unseren Lesern freundlicherweise einen Überblick über die Schwere und Komplexität der heutigen Schuldenkrise geben – in den Vereinigten Staaten von Amerika, den fortgeschrittenen Volkswirtschaften (AEs), den Schwellenländern (EMs) und den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs)?

A) Das ist eine sehr komplexe Geschichte und sie beginnt nicht erst gestern oder vorgestern. Die Geschichte geht zurück auf das, was während der Subprime-Krise im Jahr 2008 geschah. Die amerikanische Regierung nutzte die neuen Finanzinstrumente – die Derivate. Diese waren sehr tödlich, wurden von vielen nicht verstanden und waren viel zu komplex für die Finanzwelt, um die Auswirkungen zu verstehen. Dann kamen die Subprime-Krise und Lehman Brothers.

Die liberale Geldpolitik bzw. die unkonventionelle Geldpolitik in den USA gelangte über die Europäische Zentralbank auch nach Europa und über die Bank of England nach England.

Nun war die Welt an eine solche typische, kritische wirtschaftliche Entwicklung nicht gewöhnt und verstand ihre Auswirkungen nicht. Als also das gesamte Finanzsystem zusammenbrach, wurde die Weltwirtschaft sehr, sehr anfällig.

Zu diesem Zeitpunkt erhöhte sich der Umfang der Bilanz innerhalb von etwa vier Jahren um das Vierfache. Das bedeutet, dass es viele geldpolitische Implikationen gab, weil die Weltwirtschaft ins Stocken geriet und die Finanzbehörden daher enorme Unterstützung leisten mussten. Einerseits erhöhte sich also die Geldmenge, andererseits musste sie durch die Fiskalpolitik unterstützt werden.

Dadurch wurde das wirtschaftliche Gleichgewicht völlig gestört. Während die Welt noch versuchte, sich aus dem Netz aus liberaler Geldpolitik und akkommodierender Fiskalpolitik zu erholen, standen wir plötzlich vor COVID.

Nun war COVID ein Notfall und jeder musste handeln, um Menschenleben zu retten. Auch hier geschah das Gleiche: Die Geldpolitik musste liberal und die Finanzpolitik akkommodierend sein.

Auf der Grundlage zahlreicher empirischer Belege wurde im Vertrag von Maastricht entschieden, dass 3 % des Defizits im Verhältnis zum BIP und 60 % der Schulden im Verhältnis zum BIP vernünftige Grenzen darstellen. Doch inmitten der Subprime-Krise gerieten diese Grenzen völlig ins Wanken. Die weltweiten Schuldenquoten stiegen auf über 100 % und auch die Defizite stiegen enorm.

Das Ergebnis all dessen war, dass die Zinszahlungen für die Haushalte sehr hoch wurden, da über einen so langen Zeitraum so viele Kredite aufgenommen wurden. Die Belastung durch Zinszahlungen wurde größer als die Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Dies geschah insbesondere bei Schwellenländern und am wenigsten entwickelten Ländern.

Daran können Sie erkennen, dass diese Volkswirtschaften in der Falle stecken. Sie haben enorme Kredite aufgenommen, um gefährdete Teile der Gesellschaft zu versorgen, und jetzt müssen Sie die aufgenommenen Schulden bedienen. Sie müssen entweder zurückzahlen oder Zinsen zahlen – Sie befinden sich also in einer Art „Schuldenfalle“. Hier liegt die Komplexität, und in Schwellenländern und am wenigsten entwickelten Ländern, in denen die Zinslast höher ist als die Ausgaben für Gesundheit und Bildung, leiden wohlfahrtsorientierte Systeme enorm.

F) Über welchen primären Kanal könnten Anlegerportfolios und Haushalte in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern am stärksten von der Schuldenkrise betroffen sein?

A) Die Schuldenkrise hat vielfältige Auswirkungen. Eine der Folgen ist, dass die Immobilienkredite erheblich gelitten haben. Wenn die Inflation sehr hoch ist und die Staatsdefizite explodieren, müssen die einzelnen Haushalte die Hauptlast der Misswirtschaft in der Fiskal- und Geldpolitik tragen.

Erstens: Aufgrund der Zinspolitik werden meine Kredite für viele Dinge wie Wohnen, Autos oder sogar langlebige Konsumgüter einen Schlag erleiden.

Die Zinssätze sind im System stark verzerrt, und deshalb bin ich nicht bereit, Entscheidungen über langfristige Investitionen zu treffen. Auch Unternehmen, Unternehmer und Start-ups leiden darunter, dass der Zinssatz nicht so ist, wie er sein sollte, und ständig schwankt.

Gleichzeitig war auch die Finanzpolitik der Regierungen nicht sehr gut. Sie sind sich über die Steuervergünstigungen, Steuerrückerstattungen und Steuersätze nicht sicher – diese könnten steigen, fallen oder stagnieren. All diese Unsicherheit hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entscheidungsfindung.

Darüber hinaus spiegeln die Aktienmärkte nicht die genaue Lage wider und können daher irreführend sein. Auch der Wechselkurs kann irreführend sein. Der Erwartungskanal, über den die Übertragung erfolgt, ist völlig gestört und abgestumpft.

Daher leiden sowohl die Entscheidungsfindung als auch die Investitionen der Haushalte und sind in eine sehr unsichere Phase eingetreten. Da niemand weiß, wann diese Unsicherheit ein Ende haben wird, wird die Entscheidungsfindung auf Haushaltsebene und auch auf Unternehmensebene beeinträchtigt. Dies ist die Situation, die in AEs, EMs und LDCs vorherrscht.

Zwei Phänomene – der Zusammenbruch von Lehman Brothers und COVID – hatten diesbezüglich weitreichende Folgen. Während sich Lehman Brothers langsam über die ganze Welt ausbreitete und so zyklisch eine schwierige Situation herbeiführte – zunächst von den USA über Europa bis nach Großbritannien, traf COVID uns alle gleichzeitig.

Was ich in meiner Analyse mitgeteilt habe, gilt für fortgeschrittene Volkswirtschaften, Schwellenländer und am wenigsten entwickelte Volkswirtschaften.

F) Wie beurteilen Sie das jüngste Fed-Protokoll und die wahrscheinliche Entwicklung, die Sie heute für die US-Geldpolitik erwarten?

A) Die USA haben sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik sehr rücksichtslos betrieben. Es ist die größte Volkswirtschaft der Welt – auf sie entfallen über 20 % des weltweiten BIP. Seine Entscheidungsfindung hat Auswirkungen auf die ganze Welt.

Selbst wenn die USA nicht Vertragspartei des Handelsabkommens sind, erfolgen 80 % der Handelsabrechnungen in US-Dollar. Angesichts dieser Verantwortung, die auf den Schultern der öffentlichen Politik in Amerika lastet, haben sich die Vereinigten Staaten wirklich nicht verantwortungsbewusst verhalten.

Die Subprime-Krise entstand durch den Einsatz derivativer Produkte. Dies waren keine sehr verantwortungsvollen Finanzinstrumente, und weder die Politik als Reaktion auf Lehman Brothers noch die üppige Finanzpolitik, die während der COVID-Krise stattfand. All dies hat allein aufgrund des rücksichtslosen Verhaltens Amerikas zur globalen Krise geführt.

Nach Beginn des russisch-ukrainischen Krieges wurden die Auswirkungen der anhaltenden Misswirtschaft in der Wirtschaft durch Zinserhöhungen ausgelöst und es kam zu einem Vulkanausbruch. Alles, was sie in den letzten 10 Jahren getan hatten und vom Markt ignoriert wurde, kam plötzlich zur Sprache und der Vulkanausbruch, der stattfand, traf alle.

Die amerikanische Politik war in den letzten 15 bis 20 Jahren also sehr, sehr verantwortungslos. Sie haben Auswirkungen auf die Amerikaner selbst und den Rest der Welt.

Während die USA eine reiche Wirtschaft sind und es sich leisten können, diese Herausforderungen zu meistern, sehen andere mit den USA verbundene Länder dies als echte Herausforderung. Wenn es beispielsweise den Märkten in den USA und den Industrieländern nicht sehr gut geht, laufen die Exporte der Schwellenländer und der am wenigsten entwickelten Länder nicht sehr gut. Es geschieht also ein Spiegelbild.

Während sich die reichen Amerikaner, Europäer und Briten diese kleinen Schluckaufe leisten können, können sich Länder wie Indien und viele afrikanische Länder das nicht leisten, da uns die Reserven und die Absicherung fehlen. Die amerikanischen politischen Entscheidungsträger haben also nicht verantwortungsvoll gehandelt und sich gegenüber dem Rest der Welt nicht rechenschaftspflichtig verhalten.

Mittlerweile hat sich die Inflation etwas abgeschwächt. Wenn sie gut genug wären, hätten sie anfangen sollen, die Zinssätze zu senken, aber das haben sie nicht getan. Sie selbst waren auf eine Rezession vorbereitet. Sie können es sich leisten, die Folgen einer Rezession zu überwinden, aber wenn sich diese Rezession auch in unseren Ländern widerspiegelt, wird es für die lokale Bevölkerung sehr schwierig sein.

Dennoch haben sie sich inzwischen stabilisiert und senken die Zinsen nicht. Sie haben die Rezessionsängste, die in den früheren Phasen herrschten, abgewehrt und insofern ihrer Wirtschaft Gutes getan.

Die Welt hat auch berücksichtigt, was in Russland und der Ukraine passiert ist, und deshalb ist die Welt an diesem Punkt weitergekommen. Obwohl die Fed also an verschiedenen Stellen angedeutet hat, dass es für einige Zeit ein stabiles Repo geben könnte, gehe ich davon aus, dass sie gegen Ende 2024 mit der Kürzung beginnen könnte.

Wenn sie anfangen, die Zinsen zu senken, wird auch der Rest der Welt folgen müssen, denn durch die Nachahmung der USA haben die meisten Länder die Zinssätze erhöht, und diese Zinssätze sollten nun sinken. In dem Moment, in dem die Zinsen zu sinken beginnen, kann man sich vorstellen, dass es zu einer Belebung der Wirtschaft kommen wird und die Wachstumsmotoren anspringen könnten.

F) Wo sehen Sie als geldpolitischer Entscheidungsträger heute die größten Risiken?

A) Meiner Meinung nach müssen Erwartungen verankert werden, und diese Erwartungen wurden in Indien und anderen Schwellenländern sowie in den USA erfolgreich verankert.

Eines ist klar: Es gibt keine Toleranz gegenüber hoher Inflation. Aber dann stellt sich die Frage: Wie definiert man eine hohe Inflation und wer sollte definieren, ob eine Inflation von 2 % oder 4 % richtig ist?

Darüber gab es viele Diskussionen beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Olivier Blanchard, der Chefökonom des IWF, veröffentlichte einen Artikel, in dem er fragte, ob 2 % das richtige Inflationsziel seien oder etwas höher liegen sollten.

Ich bin der Meinung, dass eine Zentralbank die Zinssätze nicht erhöhen sollte, wenn es zu einem vorübergehenden Anstieg der Inflation kommt. Der Russland-Ukraine-Krieg war ein Zwischenfall, als die Inflation enorm gestiegen war – fünfmal mehr als der 30-Jahres-Durchschnitt (oder 10 % im Vergleich zu 2 %, was dem 30-Jahres-Durchschnitt entspricht), mussten die Amerikaner etwas tun. Allerdings hätte die Fed nicht springen müssen.

Es war offensichtlich, dass die Inflation dort anstieg, und sie war das Ergebnis zahlreicher Misswirtschaft in der Wirtschaft ab 2008. Es hätte weitaus ausgefeilter gehandhabt werden müssen, als mit dem Vorschlaghammer, die Zinsen so schnell anzuheben.

Als die Zinssätze so schnell angehoben wurden, wirkte sich dies gleichermaßen auf Beschäftigung, Wachstum und Investitionen aus. Als jedoch offensichtlich war, dass Lehman Brothers die Ursache war, hypothekenbesicherte Wertpapiere die Ursache waren oder der Krieg zwischen der Ukraine und Russland die Ursache war, hätten die Dinge viel ausgefeilter und gemäßigter gehandhabt werden müssen.

Die Lektion, die daraus gelernt werden muss, ist, dass wann immer eine Krise eintritt – sei es bei Lehman Brothers oder einer wie COVID, bei der die Industrie geschlossen werden musste, oder wie im ukrainisch-russischen Krieg – eine umsichtige Geld- und Fiskalpolitik viel gemäßigter sein sollte. Ich denke jedoch, dass die Industrieländer in den letzten 15 bis 20 Jahren sehr reaktiv waren. Sie hätten gemäßigter und rücksichtsvoller sein und die Themen viel ernsthafter und detaillierter diskutieren sollen, als es passiert ist.

Ich hoffe, die daraus gezogene Lektion ist, dass das Zinsinstrument nicht als erstes Instrument zur Inflationsbekämpfung eingesetzt werden sollte. Hier müssen die Zentralbanken meiner Meinung nach eine Lektion lernen.

Die zweite Lektion, die man lernen muss, ist, dass die Rohstoffpreise anfälliger für starke Schwankungen sind und auf dem Weg nach unten sind, insbesondere die Ölpreise. Daher müssen Ölpuffer geschaffen und Alternativen zu Öl ernsthaft in Betracht gezogen werden. Genau auf diese Weise bewegt sich die Welt in Richtung Solarenergie, Windenergie und sogar Kernenergie.

Wir wissen, dass das Monopol auf irgendetwas nicht gut ist. Ebenso denke ich, dass das Monopol des Öls als Energiequelle gebrochen werden muss und daher nach Alternativen gesucht werden muss. Ich denke, die Welt hat damit begonnen und diese Bemühungen müssen verstärkt werden.

F) Wie würden Sie „umsichtige Geld- und Finanzpolitik“ beschreiben und wie unterscheiden sich diese zwischen AE, EMDE und LDCs?

A) Wie bereits erwähnt, braucht die Geldpolitik einen Anker – welcher sollte der Anker sein? Sollte es ein Inflationsziel von 2 % sein, denke ich nicht. Man muss wirklich klar sein. In alternden Ländern wie Japan sind 2 % möglicherweise zu niedrig , und deshalb leiden sie. In absolut dynamischen Volkswirtschaften wie Amerika sollte dieser Wert vielleicht bei etwa 3–4 % liegen. In einem Schwellenland wie Indien, in dem die Menschen sehr jung sind, sind 2–4 % zu niedrig und 6 % könnten besser geeignet sein.

Daher muss ein vorsichtiger Anker in Richtung Geldpolitik gesetzt werden, um die Erwartungen zu verankern.

Wenn es um die Finanzpolitik geht, muss man sich darüber im Klaren sein, was der richtige Indikator ist. Im Vertrag von Maastricht war ein Defizit von 3 % des BIP vorgesehen. Ist das der richtige Indikator? Sollte ein Schwellenland wie Indien seine Ausgaben für Investitionen oder Infrastruktur reduzieren, sobald die 3 %-Marke überschritten wird? Ich denke nicht.

Daher muss die Qualität der Ausgaben analysiert werden. Wo erfolgen die Staatsausgaben? Sobald die Qualität der Ausgaben feststeht, fällt die Entscheidung darüber, wie hoch die Schuldenquote sein soll.

Die ganze Zeit über wurde uns in den Klassenzimmern beigebracht, dass das Land in einer Krise steckt, wenn die Schuldenquote 60 % des BIP übersteigt. Indien liegt schon sehr lange über 60 %. Auch der Rest der Welt liegt seit mehr als einem Jahrzehnt über 60 %.

Daher denke ich, dass auch die Anker für die Finanzpolitik neu definiert werden müssen, und zwar von 3 % für das Haushaltsdefizit im Verhältnis zum BIP und 60 % für das Verhältnis von Schulden zu BIP. Solange dies nicht gelingt, ist es sehr schwierig, eine angemessene Mischung aus Geld- und Fiskalpolitik zu finden.

Was den Finanzsektor betrifft, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die notleidenden Vermögenswerte (NPAs) sollten nicht als eine sehr beängstigende Sache betrachtet werden.

In Notfällen wie COVID, wo die ganze Welt geschlossen wurde und jeder sehr vorsichtig sein muss, wann er Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt, wann er Geschäfte macht oder nicht – zu solchen Zeitpunkten sind NPAs einer der Indikatoren dafür Befindet sich die Bank in einer Krise, sollte liberaler damit umgegangen werden.

Ebenso sollten in Krisenzeiten der Weltwirtschaft auch die Kapitaladäquanzquoten stärker berücksichtigt werden flexibel für den Zeitraum, für den es besprochen wird.

Sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik müssen neu überdacht werden, und im Finanzsektor haben wir diese Maßstäbe noch nicht festgelegt, aber ich denke, wir müssen uns makroökonomische Indikatoren ansehen und dann entscheiden, ob sich eine Institution in einer Krise befindet oder nicht. Dann können wir entscheiden, ob Abhilfemaßnahmen ergriffen werden müssen oder ob die Einrichtung geschlossen werden soll.

Wir müssen von Land zu Land vorgehen und eine detaillierte Analyse durchführen und dabei die Fehler betrachten, die in der Vergangenheit passiert sind und die zu Krisen geführt haben. Nur ein derart granularer Ansatz kann helfen und nicht ein Vorschlaghammer-Ansatz, wie er heute in der Weltwirtschaft von Experten des Finanzsektors verwendet wird.

F) Was dürften in reicheren Ländern, Schwellenländern und hochverschuldeten Ländern die wirksamsten Schutzmaßnahmen und Lösungen im Zusammenhang mit der globalen Schuldenkrise sein?

A) Meine Interpretation ist, dass zwei Institutionen eine sehr herausragende Rolle in der Weltwirtschaft spielen – die Weltbank (WB) und der IWF. Beide haben jetzt eine wichtige Rolle zu spielen und sind sich dessen bewusst, aber ihre Aufmerksamkeit wurde auf die Klimafinanzierung gelenkt.

An diesem Punkt denke ich, dass sich beide auf die Geld- und Fiskalpolitik konzentrieren müssen. Klimafinanzierung ist wichtig, aber sie sollte diese beiden wichtigen Dinge nicht außer Kraft setzen und in den Hintergrund rücken.

Die Frage ist nun: Was kann getan werden? Der IWF und die Weltbank müssen runde Tische mit politischen Entscheidungsträgern organisieren und prüfen, was Priorität haben sollte und was nicht.

Da es an Ressourcen mangelt, die über multilaterale Institutionen wie die Weltbank und den IWF geleitet werden, spielt der Privatsektor eine sehr große Rolle. Während die multilateralen Institutionen einen sehr nominalen Zinssatz verlangen, erhebt der Privatsektor keinen nominalen Zinssatz. Sie schmeicheln einem und haben eine sehr hohe Rendite.

Deshalb wurden auch Reformen für multilaterale Institutionen diskutiert – NK Singh aus Indien und Larry Summers aus Harvard haben für die G20 eine sehr gute Studie zusammengestellt, in der es sowohl um multilaterale Banken als auch um multilaterale Schulden ging. Darin heißt es, dass die Rolle des Privatsektors bei der Kreditvergabe an LDCs und Schwellenländer eingeschränkt und die Rolle der multilateralen Agenturen gestärkt werden muss, damit diese Länder zu einem niedrigeren Zinssatz auf die benötigten Gelder und Ressourcen zugreifen können. Das können sie sich leisten.

Welche Rendite kann ich davon erwarten, wenn ich eine Straße bauen muss? Man kann sagen, dass man gegen eine Gebühr eine Mautbrücke installieren kann, aber wie viele Menschen werden sich die Maut überhaupt leisten können? Sie werden Wege finden, dies zu umgehen, und deshalb brauchen diese Dinge Zeit. Es dauert 50–75 Jahre, bis die Rücksendung die Kosten amortisiert.

Die multilateralen Institutionen verfügen über Mechanismen zur Kreditvergabe mit einer Laufzeit von 50 bis 75 Jahren, und wir müssen darauf achten, die am stärksten gefährdeten LDCs nicht zu den Haien im Privatsektor zu zählen, die sie dazu verleiten, Kredite aufzunehmen, ihnen verlockende Zinssätze zeigen und später die lokale Wirtschaft schwächen lässt es nicht zu – diese Länder landen in einer Schuldenfalle.

Daher müssen die globalen Beobachter – der IWF und die Weltbank – dabei eine sehr wichtige Rolle spielen.

F) Was sind die wichtigsten Lehren aus der globalen Finanzkrise oder anderen Schuldenkrisen, die politische Entscheidungsträger nutzen können, um die globale Zusammenarbeit beim Schuldenmanagement zu fördern?

A) Meiner Meinung nach besteht die wichtigste Lektion darin, Ihre Ausgaben zu priorisieren und zu priorisieren, wo das Geld ausgegeben wird. Lassen Sie sich nicht von Kreditgebern verführen, die bereit sind, Ihnen so viel zu leihen, wie Sie möchten, aber am Anfang zu Spottzinsen und gegen Ende zu exorbitanten Zinssätzen. Tu das nicht. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an die Kreditvergabe oder -aufnahme auf den internationalen Märkten. Neben dem Wechselkursrisiko besteht auch das Zinsrisiko – priorisieren Sie den Bereich, in dem Sie wachsen möchten.

Zweitens ist es meiner Erfahrung nach immer besser, organisch zu wachsen, als Kredite aufzunehmen und zu wachsen. Es muss also eine Grenze geben, bis zu der Sie Kredite aufnehmen und wachsen können, und diese Grenze sollte kontextabhängig und länderspezifisch sein, je nachdem, wie viel haushaltspolitischer Spielraum zur Verfügung steht. Bleiben Sie in diesem Bereich, wenn Sie entscheiden, wie viel Sie leihen möchten.

Jede Volkswirtschaft verfügt auch über eine Aufnahmekapazität. Sie und ich sind zum Beispiel an eine bestimmte Essensmenge am Tag gewöhnt. Wenn wir fünfmal so viel essen, kommt es nicht nur zu Blähungen, es wirkt sich auch negativ auf unser Verdauungssystem aus und kann uns schaden.

Ebenso verfügt jede Volkswirtschaft über eine Aufnahmekapazität. Man kann nicht zu viel essen und versuchen, durch übermäßigen Konsum zu wachsen. Das kann auch kontraproduktiv sein. Legen Sie also Ihre Prioritäten fest, legen Sie Ihren Appetit fest und schauen Sie sich dann die Kosten-Nutzen-Analyse über die gesamte Laufzeit des Projekts an, wie lange Sie Kredite aufnehmen müssen und wann die Rendite voraussichtlich einsetzt.

Was ich damit sagen möchte, ist, dass man im Haushalt den Überblick über die Haushaltsführung verloren hat, wenn die Zinszahlungen den größten Teil der Ausgaben ausmachen.

In einem Haushaltsplan sollten im Allgemeinen Ihre Ausgaben priorisiert werden und Zinszahlungen an letzter Stelle stehen, während Gesundheit, Bildung, Qualifikation und Schaffung von Arbeitsplätzen die ersten vier Posten sein sollten.

Meiner eigenen Interpretation nach gibt es also Länder, die dazu verleitet werden, Kredite aufzunehmen, weil diese zu günstigen Zinssätzen verfügbar sind. Sobald sie Kredite aufgenommen haben, werden die lokalen Politiker und die lokale Bürokratie nicht verstehen, dass dies sie in 20 oder sogar 15 Jahren noch treffen kann.

Kredite aufzunehmen ist nie eine gute Idee, sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Finanzbereich. Wenn es geliehen werden muss, muss es umsichtig geliehen werden und sollte regelmäßig überwacht werden.

Die Kreditaufnahme sollte im Allgemeinen in die Kapitalbildung investiert werden – Bau von Dämmen, Bau von Straßen, Ausbildung, Bereitstellung von Bildung, um die Arbeitskräfte auf eine bessere Zukunft vorzubereiten – und nicht nur für Gehälter und Löhne oder nur für Konsumausgaben verwendet werden.

Es sollte für Kapitalausgaben verwendet werden, bei denen Vermögenswerte geschaffen werden und Vermögenswerte Renditen erwirtschaften.

F) Wie sieht die Zukunft des Dollars in den kommenden Jahren aus und besteht die Gefahr, dass er aus seiner Reservewährungsposition verdrängt wird?

A) Nicht zu meinen Lebzeiten, also auch nicht in den nächsten 25 Jahren.

Die amerikanische Wirtschaft macht 25 % des globalen BIP aus. China versucht, es zu überholen und hat seine eigenen Grenzen und Herausforderungen. Wir haben gerade den Zusammenbruch des Immobiliensektors erlebt, und ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen gelungen ist, diesen Zusammenbruch einzudämmen. Der Neujahrsvortrag des Chefs in China geht davon aus, dass 2024 ein herausforderndes Jahr sei, und stellte fest, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2023 aus offensichtlichen Gründen nicht gut entwickelt hat. Daher steckt die Weltwirtschaft in großen Schwierigkeiten.

Ich würde sagen, dass sich die US-Wirtschaft im Vergleich zur chinesischen Wirtschaft insofern weitaus robuster entwickelt hat.

Auch Chinas Wirtschaft musste die Auswirkungen von COVID ertragen. Daher suchen ausländische Unternehmen, die in China tätig sind, nach Wegen außerhalb Chinas, und Amerika bleibt unangefochten.

Andere Währungen wie die Indische Rupie und das Pfund Sterling liegen weit zurück.

Übrigens, wie viele Menschen würden, wenn Indien kein Handelspartner für sie ist, eine Rechnung in indischen Rupien erstellen? Niemand. Während 85 % des Welthandels, auch wenn die USA nicht Vertragspartei sind, in US-Dollar abgerechnet werden.

Andere Länder haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie eine ernsthafte Herausforderung für die USA darstellen. Ich gehe nicht davon aus, dass in naher Zukunft etwas passieren wird.

Der Euro läuft sehr gut und könnte möglicherweise eine Herausforderung darstellen, außerdem ist er eine gefragte Währung.

Eine Währung gilt auch dann als internationale Reservewährung, wenn die Aufgaben, die sie erfüllt, sehr wichtig sind, beispielsweise die Verfügbarkeit für Transaktionszwecke und die Aufbewahrung. Diese Aufgaben kann nur eine Währung erfüllen, die über eine hohe Glaubwürdigkeit verfügt, und es dauert lange, Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Daher sehe ich nicht, dass der US-Dollar in naher Zukunft ersetzt wird.

F) Könnten Sie bitte auch etwas zu den Beweggründen für den Kauf von physischem Gold durch die Zentralbanken sagen? Hängt das mit der Schuldenkrise zusammen?

A) Gold ist ein Rohstoff, der schon immer der Freund der Zentralbank war. Es handelt sich um eine internationale Währung. Ich muss niemandem erklären, was dieses Metall in meiner Hand ist. Ich kann diesen liquiden Vermögenswert im Dschungel von Afrika und New York City nutzen. Das ist das Schöne an Gold.

Jede Zentralbank wird Gold in großen Mengen lagern. Ich würde nicht sagen, dass die Goldkäufe durch Zentralbanken auf die Post-COVID-Ära zurückzuführen sind. Ich würde sagen, das passiert schon seit Jahrhunderten. Die Zentralbanken haben in ihrem Land seit jeher Goldreserven unterhalten, und das sorgt für die Stabilität der Währung. Daher wird Gold weiterhin von den Zentralbanken gekauft.

Auch unsere Zentralbank in Indien kauft es, und selbst in anderen Teilen der Welt steht Gold in den Bilanzen der meisten Zentralbanken. Es sorgt für Stabilität, während alle anderen finanziellen Vermögenswerte schwanken können. Alle anderen Währungen schwankten nach der Corona-Krise in ihrem Wert, aber Gold war eine Währung, die stabil war und der Bilanz der Zentralbank Glaubwürdigkeit verleiht.

F) Möchten Sie unseren Lesern ein paar Abschiedsworte zur Lage der globalen Finanzwelt mitteilen?

A) Ja, es besteht die Notwendigkeit, die internationale Finanzarchitektur zu überdenken.

Der IWF und die Weltbank hätten den Ländern Versicherungen anbieten sollen, die sie bei einem Unfall am meisten brauchten. Aber wir haben gesehen, was kürzlich in Sri Lanka passiert ist. Der Unfall ereignete sich tatsächlich, die Menschen waren auf der Straße, aber dem IWF fiel es ein wenig schwer, ihnen Geld zu geben, wenn sie es am meisten brauchten.

Auch wenn es den IWF und die Weltbank schon seit etwa 75 Jahren gibt, hat sich ihre Rolle im Laufe der Zeit verändert – und ist heute weitaus überzeugender geworden, während ihr Geltungsbereich mit der Veränderung der Entwicklungen im Finanzsektor in den Schwellenländern auch ausgeweitet werden muss.

Zweitens sollte die internationale Finanzarchitektur in der Lage sein, den Ländern, die es am nötigsten haben, Hilfe und Unterstützung zu geben, sie anzuleiten und ihnen die Hand zu reichen. Das heißt, es sind nicht die USA, Großbritannien oder europäische Länder, die den IWF und die WB am meisten brauchen. Ich denke, dass insbesondere Länder in Lateinamerika und Afrika auch eine Vertretung in diesen Institutionen brauchen.

Meines Erachtens muss die internationale Finanzarchitektur bald überarbeitet werden, sie muss ihren Geltungsbereich erweitern und die Probleme und Herausforderungen berücksichtigen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, im Vergleich zu 1950, als sie geschaffen wurde. Daran mangelt es jetzt, und diese Tatsache hat meine Antworten auf einige Ihrer früheren Fragen beeinflusst.