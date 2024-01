Der USD/CNY-Wechselkurs bewegte sich am Freitag seitwärts, als Händler die jüngsten US-Verbraucherinflationsdaten bewerteten. Er reagierte auch auf die chinesischen Inflations- und Handelszahlen für Dezember. Das Paar wurde bei 7,1632 gehandelt, einige Punkte unter dem Jahreshoch von 7,18.

Chinas Inflations- und Handelszahlen

Copy link to section

Die wichtigste Nachricht am Devisenmarkt in dieser Woche kam am Donnerstag, als die USA starke Inflationszahlen veröffentlichten. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) stieg der Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) von 3,1 % im November auf 3,4 % im Dezember. Die Kerninflation ging leicht auf 3,9 % zurück.

Diese Zahlen werden zusammen mit den starken Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft der letzten Woche wahrscheinlich die nächsten Maßnahmen der Federal Reserve erschweren. In ihrer letzten geldpolitischen Sitzung wies die Fed auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr hin, wobei die meisten Analysten davon ausgingen, dass sie im März beginnen würden.

Daher bedeuten diese Berichte, dass die Fed keinen Grund hat, bald mit Zinssenkungen zu beginnen. Außerdem geht es der Wirtschaft gut und die Inflation bleibt hoch. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn sich die anhaltende Krise im Nahen Osten verschärft.

Die anderen wichtigen USD/CNY-Nachrichten kamen aus China. In einem Bericht gab die Regierung an, dass die Gesamtinflation im Dezember im Jahresvergleich um 0,3 % fiel, nachdem sie im Vormonat um 0,5 % zurückging. Die Inflation stieg im Monatsvergleich leicht um 0,1 %, was bedeutet, dass sich das Land von der Deflation entfernt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Unterdessen weitete sich Chinas Handelsüberschuss im Dezember aus, da die Exporte wieder anzogen. Die Exporte stiegen im Dezember um 2,3 %, während die Importe um 0,2 % wuchsen. Die Exporte lagen über der mittleren Schätzung von 1,7 %, während sich der Handelsüberschuss auf über 75,34 Mrd. $ ausweitete.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Chinas Wirtschaft sendet gemischte Signale. Zum einen ist der Eisenerzpreis weiter gesunken, was auf eine schwache Nachfrage aus dem Land hindeutet. Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass es im Industrie- und Einzelhandelssektor in letzter Zeit leichte Verbesserungen gibt.

USD/CNY Technische Analyse

Copy link to section

USD/CNY-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der USD/CNY-Wechselkurs in den letzten Tagen seitwärts bewegt hat. In diesem Zeitraum blieb das Währungspaar leicht unter dem 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average). Er bewegte sich leicht oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke bei 7,12, dem Tiefststand im Juli.

Daher sind die Aussichten für dieses Paar neutral mit einer rückläufigen Tendenz, wobei der nächste wichtige Punkt bei 7,12 liegt. Dieser Rückgang wird wahrscheinlich eintreten, da sich die Anleger auf die chinesische Wirtschaft konzentrieren und die nächsten Maßnahmen der Fed bewerten.