Der USD/CHF- und der EUR/CHF-Wechselkurs stiegen diese Woche nach den aggressiven Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter an. Der Schweizer Franken ging gegenüber dem Euro auf 0,9450 und dem US-Dollar auf 0,8700 zurück.

Restriktive Haltungen von EZB- und Fed-Vertretern

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) war diese Woche das größte Makroereignis, bei dem politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zusammenkamen. Zu diesen Personen gehörten Beamte der EZB, der Federal Reserve und der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Die meisten dieser Beamten äußerten ihre Besorgnis darüber, dass der Markt früh genug mit Zinssenkungen rechnet. Vertreter der EZB, darunter Christine Lagarde, gaben an, dass die Bank wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte mit der Senkung der Zinssätze beginnen werde. Einige Analysten gingen davon aus, dass diese Kürzungen bereits im März beginnen würden.

Einige Beamte der Federal Reserve wie Christopher Waller und Raphael Bostic warnten, dass die Inflation immer noch hartnäckig hoch sei und die Fed die Zinsen wahrscheinlich noch länger hoch halten werde, um ihr entgegenzuwirken.

Unterdessen sagte Thomas Jordan von der SNB in einem Interview, dass die Inflation in seinem Land zurückgeht, was durch den starken Schweizer Franken unterstützt wird. Er geht davon aus, dass er die Zinsen noch länger hochhalten wird, auch wenn Analysten dies bereits im März erwarten.

Unterdessen stiegen die EUR/CHF- und USD/CHF-Paare, da die Anleger die Auswirkungen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten herunterspielten. Pakistan bombardierte am Donnerstag den Iran, was eine Eskalation darstellte. Auch die USA und das Vereinigte Königreich bombardierten weiterhin Houthi-Rebellen.

Obwohl die Krise noch lange andauern könnte, gibt es Anzeichen dafür, dass der Markt ihre Bedeutung herunterspielt. So liegt beispielsweise der Preis für Brent und West Texas Intermediate weiterhin unter 80 $. In der Regel entwickelt sich der Schweizer Franken gut, wenn es geopolitische Probleme gibt.

USD/CHF Technische Analyse

USD/CHF-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der USD/CHF-Kurs in den letzten Tagen einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Dabei ist er in den letzten sieben Tagen in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit dem 18. Dezember erreicht. Das Paar hat auch den wichtigen Widerstandswert bei 0,8551 in eine Unterstützung umgewandelt.

Es ist über den 50-Tage gleitenden Durchschnitt und den Schlüsselwiderstand bei 0,8670, dem Tiefststand vom 4. Dezember, gestiegen. Unterdessen nähert sich der Relative Strength Index (RSI) dem überkauften Punkt bei 70, während sich der Chande Momentum Oscillator (CMO) dem Wert 100 nähert.

Es ist daher wahrscheinlich, dass das Währungspaar kurzzeitig weiter steigt und dann den Abwärtstrend wieder aufnimmt und die Unterstützung bei 0,8550 erneut testen wird.

EUR/CHF Technische Analyse

Das EUR/CHF-Paar setzte in den letzten Tagen seinen Aufwärtstrend fort. Auf der Tages-Chart bewegte sich das Paar oberhalb des 50-Tage gleitenden Durchschnitts. Wie beim USD/CHF-Paar sind der RSI und der CMO-Indikator weiter angestiegen.

Gleichzeitig nähert sich das Währungspaar der Oberseite des absteigenden Channels, der in Lila dargestellt ist. Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den wichtigen Widerstand bei 0,9500 anpeilen. Dieser Wert liegt an der Oberseite des absteigenden Channels.