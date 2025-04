Millionen von Arbeitsplätzen. Milliarden an Produktion. Ein Schlüsselfaktor des US-Arbeitsmarktes seit über zwei Jahrzehnten wird erschüttert werden.

Der Ansatz der Biden-Regierung zur Einwanderung ließ Raum für die Beteiligung von undokumentierten Einwanderern am Arbeitsmarkt und deren Steuerbeiträge. Die Trump-Regierung geht in die entgegengesetzte Richtung, nämlich Massendeportationen.

Mit bis zu 175 Milliarden $ an neuen Mitteln baut die Regierung das auf, was Beamte als technologiegestützte, privatwirtschaftlich getriebene „Deportation-Maschine“ bezeichnen.

Das Ausmaß der Störungen ist messbar und weitaus bedeutender, als die meisten politischen Aussagen vermuten lassen.

Wie viele Arbeitsplätze könnten die USA tatsächlich verlieren?

Laut einem Bericht des Baker Institute leben in den USA schätzungsweise 11 Millionen undokumentierte Einwanderer. Etwa 8 Millionen von ihnen sind erwerbstätig. Sie machen 3,3 % der Bevölkerung und fast ein Fünftel der im Ausland geborenen Arbeitskräfte aus.

Diese Zahlen mögen auf nationaler Ebene bescheiden erscheinen, aber ihre Konzentration in Schlüsselindustrien macht sie wirtschaftlich bedeutsam.

Die Landwirtschaft ist am stärksten betroffen. Über 41 % aller landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sind undokumentiert. In der gesamten Lebensmittelversorgungskette fallen etwa 1,7 Millionen Arbeitskräfte in diese Gruppe. Absolut gesehen ist der Bausektor der größte Arbeitgeber von undokumentierten Arbeitskräften und macht laut einem aktuellen Bericht von Oxford Economics 14 % aus.

In Bundesstaaten wie Kalifornien und Texas machen Einwanderer 40 % der Bauarbeiter aus. Landesweit sind 14,2 % der Bauarbeiter illegal im Land.

Das verarbeitende Gewerbe beschäftigt weitere 870.000 undokumentierte Einwanderer. Das Gastgewerbe zählt etwa 1 Million. Transport und Lagerhaltung kommen mit weiteren 461.000 hinzu. Diese Zahlen lassen sich nicht einfach ersetzen.

Die USA sehen sich bereits mit Arbeitskräftemangel konfrontiert. Im Jahr 2023 gab es 3,2 Millionen offene Stellen, die der Markt nicht besetzen konnte.

Mit sinkenden Geburtenraten und einer alternden Bevölkerung ist die Zuwanderung die Hauptkraft, die das Arbeitskräfteangebot aufrechterhält. Die Abschiebung eines beträchtlichen Teils der illegalen Arbeitskräfte würde diesen Trend umkehren.

Können sich Unternehmen anpassen, oder würden die Preise in die Höhe schießen?

Nicht jede Branche kann einfach die Löhne erhöhen und weitermachen. Einige arbeiten mit geringen Gewinnmargen. Einige stehen im globalen Wettbewerb.

In der Landwirtschaft beispielsweise machen die Löhne einen großen Teil der Kosten aus, und die Produktivitätssteigerungen sind gering. Die Preise im Supermarkt würden steigen, und die Produktion könnte schrumpfen, da die Erzeuger ihre Produktion zurückfahren.

Das Baugewerbe steht vor einer anderen, aber ebenso ernsthaften Herausforderung. Der Ersatz von Arbeitskräften braucht Zeit. Arbeiter sind möglicherweise weniger qualifiziert als Subunternehmer, aber sie sind unerlässlich.

Das Lohnwachstum im Baugewerbe übertrifft bereits das der Gesamtwirtschaft. Die Stundenlöhne stiegen im 4. Quartal 2024 um 4,4 %, ein voller Prozentpunkt über dem Durchschnitt vor der COVID-Pandemie.

Die National Association of Home Builders schätzt, dass die Arbeitskosten fast 25 % der Kosten eines neuen Hauses ausmachen. Mit weniger Arbeitskräften steigen die Kosten, Projekte verzögern sich und Wohnraum wird weniger erschwinglich.

Oxford Economics schätzt, dass die Abschiebung der Hälfte der nicht dokumentierten Bauarbeiter das Wachstum des Sektors bis 2028 halbieren würde.

Das bedeutet einen Produktionsausfall von über 55 Milliarden $. Bemühungen, Arbeitskräfte durch Automatisierung zu ersetzen, werden nicht schnell genug greifen. Das Baugewerbe verzeichnet seit Jahrzehnten eines der niedrigsten Produktivitätswachstums in der Wirtschaft.

Wie sieht es mit dem Gesamtbild aus: BIP, Inflation und Steuern?

Studien prognostizieren, dass Massendeportationen das BIP in den nächsten zehn Jahren um 2,6 % bis 6,2 % reduzieren könnten. Das ist eine erschreckende Zahl in einer Wirtschaft mit einem Volumen von über 27 Billionen $.

Der Druck würde sich auch in den Preisen bemerkbar machen. Eine 9,1%ige Steigerung des allgemeinen Preisniveaus bis 2028 ist eine Prognose, die direkt mit weit verbreiteten Abschiebungsbemühungen zusammenhängt.

Die Steuereinnahmen würden wahrscheinlich sinken. Undokumentierte Einwanderer tragen jährlich etwa 60 Milliarden $ an lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Steuern bei.

Im Laufe ihres Lebens tragen sie 237.000 $ mehr an Steuern bei, als sie an Leistungen erhalten. Der Wegfall dieser Gruppe verkleinert die Steuerbasis und treibt die Defizite in die Höhe.

Selbst für in den USA geborene Arbeitnehmer gibt es wenig zu gewinnen. Frühere Deportationswellen führten nicht zu höheren Löhnen. Tatsächlich könnte die Entfernung von 500.000 Einwanderern aus der Erwerbsbevölkerung in den USA geborenen Arbeitnehmern 44.000 Arbeitsplätze kosten. Weniger Arbeitskräfte bedeuten weniger Nachfrage in der gesamten Wirtschaft.

Kann die Deportation-Maschinerie tatsächlich skaliert werden?

ICE deportierte im Geschäftsjahr 2024 etwa 271.000 Personen. Im März 2025 sanken die monatlichen Deportationen auf 18.500. Das liegt deutlich unter dem Ziel von 1 Million pro Jahr. Der Engpass liegt also nicht in der Politik, sondern in der Kapazität.

ICE beschäftigt ungefähr 5.500 Außendienstmitarbeiter. Seine Flugzeuge können pro Flug nur etwa 135 Abgeschobene transportieren. Die tägliche Haftkapazität liegt bei etwa 49.000 Personen.

Doch Trumps Team drängt vehement auf eine Änderung. Verträge im Wert von 45 Milliarden $ wurden für den Bau neuer Haftanstalten in Aussicht gestellt.

Zeltanlagen aus der Biden-Ära werden zu Gefängnissen umfunktioniert. Es werden Mittel beantragt, um über 100.000 Menschen gleichzeitig unterzubringen.

Der Privatsektor wird in großem Umfang einbezogen. Laut Bundesverträgen erhielt Palantir eine Vertragsaufstockung um 30 Millionen $, um ICE mit KI-gestützten Ziel- und Durchsetzungsinstrumenten zu beliefern.

Beamte wollen Abschiebungen mit Logistikplattformen managen und ziehen dabei Vergleiche zu Amazon Prime.

Offenbar ist „Abschiebung als Dienstleistung“ nicht nur ein Slogan. Es ist ein operatives Modell in der Entwicklung.

Was bedeutet das für Mexiko und die Grenze?

Mexiko wird die wirtschaftlichen Nachwirkungen spüren. Im Jahr 2024 erhielt das Land 65 Milliarden $ an Rücküberweisungen, was 3,3 % seines BIP entspricht.

Viele dieser Überweisungen stammen von illegalen Arbeitern in den USA. Abschiebungen würden diesen Strom unterbrechen.

Die mexikanische Regierung hat mit Programmen zur Unterstützung zurückkehrender Migranten reagiert, aber die Ressourcen sind begrenzt. Kürzungen der Konsulatsbudgets und der Einwanderungsbehörden werfen Zweifel an der Umsetzung auf.

Trumps Drohung mit Zöllen verkompliziert die Angelegenheit zusätzlich. Eine 25%ige Steuer auf alle mexikanischen Importe könnte den Handel verlangsamen und Mexiko in eine Rezession treiben. Das wiederum könnte mehr Menschen dazu bewegen, nach Norden zu migrieren.

Die Ironie ist kaum zu übersehen. Ein wirtschaftliches Vorgehen gegen die Einwanderung könnte genau die Muster verstärken, die es zu stoppen versucht.

Wo steht die US-Wirtschaft jetzt?

Wenn das Ziel von Massendeportationen die Wiederherstellung von Arbeitsplätzen und Löhnen für US-Bürger ist, sprechen die Fakten dagegen.

Die meisten illegalen Einwanderer arbeiten in Jobs, die Amerikaner schon lange meiden. Ihre Abschiebung würde keine Lücken schließen, sondern sie eher vergrößern.

Arbeitsintensive Branchen würden schrumpfen. Die Preise würden steigen. Wohnungsbauprojekte würden zum Stillstand kommen. Die Steuereinnahmen würden sinken. Die Logistik der Abschiebung von Millionen ist teuer, langsam und störend.

Ein wirtschaftlich sinnvollerer Ansatz wäre, das Visasystem zu reformieren, legale Wege auszubauen und den langfristigen Beitrag der bereits hier arbeitenden Menschen anzuerkennen.

Derzeit steuern die USA auf einen Test zu, ob sie ihre Wirtschaft gewaltsam umgestalten können, ohne sie zu zerstören.

Die Frage ist, ob der Wirtschaftsmotor mit weniger Arbeitskräften weiterlaufen kann. Darauf setzt die derzeitige Regierung.