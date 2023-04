L'effondrement de la First Republic Bank (FRC) est en cours alors que la FDIC cherche à secourir

L’effondrement de la First Republic Bank ( NYSE : FRC ) est imminent alors que la FDIC s’efforce de sauver le dos en difficulté. Vendredi, le cours de l’action FRC a terminé la semaine à 3,51 $, ce qui était inférieur à son sommet historique de 225 $. Sa capitalisation boursière s’est effondrée à seulement 638 millions de dollars, ce qui signifie que les investisseurs pensent que ses fonds propres ne valent rien.

Sauvetage de la Banque de la Première République

Les pourparlers se poursuivent aux États-Unis pour tenter de sauver l’entreprise et ses déposants. Selon Bloomberg, la FDIC s’est tournée vers certaines des plus grandes banques pour essayer d’acheter la société. Certaines des banques qu’il a approchées sont JP Morgan, Bank of America, US Bancorp et PNC Financial.

Ces banques ont d’abord été invitées à montrer des indications d’intérêt, le prix potentiel et le coût estimé pour l’agence. Il a ensuite réduit la liste à quelques banques alors qu’il cherche à conclure la transaction avant l’ouverture du marché lundi.

Les banques sont un peu sceptiques quant à la reprise de First Republic, une société qui a perdu plus de 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre. Ces pertes ont probablement augmenté après l’effondrement des actions de la société au cours de la semaine.

D’autres préoccupations sont les pertes potentielles après la fusion. Le bilan de First Republic compte des milliards de dollars de pertes non réalisées que l’acquéreur devra couvrir.

Des banques comme JP Morgan ont des problèmes supplémentaires puisque la réglementation interdit aux grandes banques américaines de poursuivre leur croissance. En tant que telle, toute offre devra garantir que ces réglementations seront levées.

Pourquoi la FDIC veut un acheteur

La FDIC espère que FRC trouvera un acheteur compte tenu de la chute du cours de son action, ce qui en fait une cible attrayante. De plus, en passant sous séquestre, cela signifie que la FDIC évitera de payer des milliards de dollars aux déposants.

Aucune de toutes ces options n’est bonne pour les actionnaires de la First Republic Bank qui ont vu leur capital s’effondrer de plus de 90 % au cours des derniers mois. Comme je l’ai écrit ici , en m’inspirant des leçons du Credit Suisse et de la SVB, attraper un couteau qui tombe est dangereux lorsqu’il s’agit de banques en difficulté.

D’autres banques régionales sont également en difficulté car de plus en plus de personnes transfèrent leur argent vers les grandes banques. De plus, la sécurité du secteur de l’immobilier commercial suscite des inquiétudes. Certaines des plus grandes banques régionales à risque sont Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp et Independent Bank, entre autres.