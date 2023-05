Analyse AUD / NZD alors qu’elle devient parabolique après la décision de la RBNZ

Le taux de change AUD/NZD est devenu parabolique mercredi après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La paire a bondi à un sommet de 1,0698, le plus haut niveau depuis le 16 mai de cette année. Il a grimpé de plus de 1,3 % par rapport au niveau le plus bas cette semaine.

Décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ

La RBNZ a conclu sa réunion de deux jours mercredi et a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 % comme je l’avais prédit dans cet article . Il a poussé les taux à 5,25 %, le niveau le plus élevé en 14 ans, tout en continuant à lutter contre l’inflation élevée. Notamment, il s’agissait également de la 12e hausse consécutive des taux d’intérêt par la Fed.

Dans un communiqué, la banque a réitéré que l’inflation restait substantiellement élevée et que les taux devront être restrictifs pendant un certain temps. Dans le même temps, la banque estime que les taux d’intérêt ont atteint un sommet, ce qui explique pourquoi la paire AUD/NZD a bondi. Le communiqué de la RBNZ a déclaré :

“Le Comité de politique monétaire est parvenu à un consensus sur le fait que les taux d’intérêt devront rester à un niveau restrictif dans un avenir prévisible, pour garantir que l’inflation des prix à la consommation revienne dans la fourchette cible de 1 à 3% tout en soutenant un emploi durable maximum.”

En Australie, la RBA a laissé entendre qu’elle procéderait à au moins une autre hausse de taux. Lors de sa réunion de cette semaine, la banque a décidé de relever ses taux de 0,25 % après avoir fait une pause lors des deux réunions précédentes.

La RBNZ s’attend à ce que les taux d’intérêt restent à ce niveau jusqu’en 2024, date à laquelle elle commencera à réduire les taux. Certains analystes estiment que ces réductions interviendront plus tôt si le pays s’enfonce dans une légère récession, comme la plupart des analystes s’y attendent.

Prévision de cours AUD/NZD

Graphique AUD/NZD par TradingView

Le taux de change AUDUSD a suivi une tendance à la baisse au cours des dernières semaines. Il est passé du plus haut du mois dernier de 1,0931 à un plus bas de 1,0560. Maintenant, la paire a fortement bondi après la dernière décision de la RBNZ.

Sur le graphique 4H, la paire s’est déplacée au-dessus de la première résistance du point pivot de Woodie et de la moyenne mobile sur 50 périodes. Il a également bondi au-dessus du point de résistance clé à 1,060, le niveau le plus bas du 11 mai. Le RSI stochastique s’est rapproché du niveau de surachat de 80.

Par conséquent, je soupçonne que la paire reculera à mesure que les acheteurs prendront des bénéfices et que l’impact de la décision de la RBNZ s’estompera. Si cela se produit, la paire retestera probablement le point pivot de Woodie à 1,0638.