USD/CNY : le renminbi vacille devant les nouvelles clés de la Chine et des États-Unis

Le krach du renminbi s’est poursuivi cette semaine avant les événements économiques clés aux États-Unis et en Chine. L’ USD/CNY a atteint un sommet de 7,15 mardi, le plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Sa paire USD/CNH étroitement liée a bondi à 7,1698. Au total, le yuan chinois a plongé de près de 4 % cette année.

Inflation américaine, décision de la Fed, données chinoises

Le renminbi a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois alors que les espoirs d’une reprise rapide de la Chine s’estompent. Les données les plus récentes ont montré que les secteurs les plus importants de l’économie comme l’immobilier et la fabrication sont en difficulté. Dans cet article , j’ai noté que les exportations et les importations de la Chine ont reculé.

Par conséquent, les traders se concentreront sur les prochaines données économiques de la Chine. Jeudi, l’agence de statistiques publiera les derniers chiffres de la production industrielle, des investissements en immobilisations et des ventes au détail. Les économistes pensent que ces chiffres montreront que la croissance du pays s’est détériorée en mai.

Un yuan chinois faible n’est pas entièrement mauvais pour l’économie du pays. En tant que plus grand exportateur au monde, un renminbi plus faible facilite les affaires pour ses entreprises. Dans le passé, la Chine a été accusée de dévaluer intentionnellement sa monnaie.

La plus grande nouvelle du forex mardi seront les prochaines données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters prédisent que l’inflation du pays a légèrement baissé en mai, aidée par la force du dollar et la chute des prix du pétrole.

Ces chiffres sont remarquables car ils arriveront quelques heures avant que la Réserve fédérale ne commence sa réunion de politique monétaire de deux jours. Lors de cette réunion, les analystes pensent que le comité décidera de laisser inchangés les taux d’intérêt et les politiques de resserrement quantitatif (QT).

Une Fed belliciste poussera probablement la paire USD/ CNY à la hausse. D’un autre côté, si la Fed offre un taux relativement accommodant, elle poussera la paire beaucoup plus bas.

Analyse technique USD/CNY

Graphique USD/CNY par TradingView

Le renminbi a connu une tendance à la baisse au cours des derniers mois. Dans le graphique ci-dessus, nous voyons que la paire USD/CNY a réussi à transformer la résistance clé à 7,0239 en un niveau de support en mai 2022. La tendance haussière de la paire est soutenue par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA) alors qu’elle s’approche le niveau de retracement de 78,6 %.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour le yuan chinois est plus bas, le prochain niveau à surveiller étant à 7,20, le niveau de retracement de 78,2 %. Le support initial de la paire est à 7,1.