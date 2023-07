Le JPY vaut 25 % de moins qu’il y a deux ans – et après ?

La deuxième grande histoire sur le marché des changes au cours des deux dernières années a été la baisse constante du yen japonais (JPY). Cela est venu parce que la Banque du Japon était la plus aberrante parmi les grandes banques centrales – la seule à ne pas avoir relevé ses taux après la pandémie de COVID-19 et la hausse de l’inflation.

En conséquence, le yen a perdu du terrain sur le tableau de bord FX. Selon un récent article du Financial Times, le taux du yen suit l’écart des taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que le taux de change USD/JPY ait grimpé à 150 au cours de la dernière partie de 2022 après s’être négocié en dessous de 110 un an plus tard. Des mouvements de marché similaires peuvent être observés sur d’autres paires de devises, telles que l’EUR/JPY ou le GBP/JPY.

En d’autres termes, le différentiel de taux d’intérêt se fait au détriment du yen, et lutter contre la tendance a été coûteux pour les traders à contre-courant.

Mais maintenant la grande question est, que se passe-t-il ensuite ?

La Fed aux États-Unis a déjà suspendu les hausses de taux d’intérêt. L’inflation baisse rapidement. Si les États-Unis changent de cap et réduisent le taux des fonds plus tard dans l’année ou au début de 2024, l’écart des taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon se réduira rapidement.

Le taux de change USD/JPY va-t-il aussi baisser ?

L’USD/JPY atteint un nouveau plus haut au-dessus de 152

Copy link to section

Bien que la récente baisse par rapport à 144 ait été assez brutale, les acheteurs émergeront probablement à nouveau. Le tableau technique favorise un nouveau plus haut au-dessus de 152 tandis que le marché se maintient au-dessus de la zone de support de 132.

Un triangle haussier a éclaté au premier semestre de l’année, puis le marché s’est redressé. À condition que le niveau 132 se maintienne, le chemin de moindre résistance est pour le marché d’atteindre un nouveau sommet.

Sur son chemin plus haut, il devrait dépasser le niveau pivot 144. Dans un tel mouvement, davantage d’acheteurs devraient émerger et un nouveau sommet devrait arriver rapidement.

Les fondamentaux favorisent également un taux de change plus élevé. La faiblesse du yen reflète les exportateurs japonais qui ont perdu leur compétitivité. La faiblesse de la demande intérieure n’aide pas non plus, et les actions de la Banque du Japon n’auront probablement qu’un effet temporaire.

En termes réels, le yen est le plus faible depuis 50 ans. Les dépenses des ménages sont à peu près les mêmes qu’il y a dix ans, ce qui suggère que la faiblesse de la monnaie contribue à affaiblir l’économie.

La réduction de l’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon pourrait ne pas être suffisante pour faire baisser le taux de change USD/JPY aussi facilement qu’il a augmenté. Ainsi, la voie de moindre résistance à court et moyen terme demeure pour que le taux de change grimpe vers de nouveaux sommets.