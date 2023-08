Prévision du prix de l’uranium : l’offre et la demande sont favorables

Les prix de l’uranium ont continué d’augmenter cette semaine alors que les acteurs du marché ont évalué la dynamique de l’offre et de la demande après le coup d’État au Niger. Le Sprott Physical Uranium Trust étroitement surveillé a bondi à 13,37 $, le point le plus élevé depuis le 23 juin. Il a bondi de plus de 25 % par rapport au point le plus bas de cette année.

L’implication du coup d’État au Niger

L’une des principales histoires géopolitiques de cette semaine a été le coup d’État qui s’est produit au Niger, un pays d’Afrique de l’Ouest. Le coup pourrait avoir des implications majeures pour le marché de l’uranium puisque le pays est le septième exportateur mondial. Elle vend la majeure partie de son uranium à des pays européens comme la France et l’Allemagne.

Les mines d’uranium au Niger produisent toujours et les exportations se poursuivent. Mais il existe des risques qu’une crise prolongée puisse entraîner des ruptures d’approvisionnement. D’une part, la CEDEAO, un bloc économique ouest-africain, a averti qu’elle pourrait intervenir militairement. Le Burkina Faso et le Mali ont également menacé d’intervenir si la CEDEAO envahissait le pays.

Du côté positif, il y a des signes que la crise sera gérée diplomatiquement dans les semaines à venir. Si cela se produit, cela signifie que le marché de l’uranium connaîtra peu de perturbations. Dans un communiqué, Jonathan Hinze d’UxC a déclaré :

“Un événement comme celui-ci pourrait prendre un peu plus de temps pour s’infiltrer dans la psychologie du marché. Nous pourrions très bien encore voir des impacts plus importants dans les jours et les semaines à venir. Tout indique que ce serait un catalyseur pour les mouvements à la hausse de l’uranium. prix compte tenu de l’équilibre global entre l’offre et la demande d’uranium à l’heure actuelle.”

Pourtant, les fondamentaux de l’uranium sont toujours solides alors que la demande continue d’augmenter à mesure que les pays se tournent vers l’énergie propre. Par exemple, les États-Unis ont lancé la première centrale nucléaire depuis plus de trois décennies en Géorgie.

D’autres pays comme le Royaume-Uni et la France travaillent sur des centrales nucléaires modulaires plus petites à mesure qu’ils se déplacent du charbon et d’autres combustibles fossiles.

Perspectives de prix du Sprott Physical Uranium Trust

Le Sprott Physical Uranium Trust est l’un des meilleurs moyens d’investir dans l’uranium aux États-Unis et au Canada. Il s’agit du plus grand fonds d’uranium physique avec plus de 3,4 milliards de dollars d’actifs.

Comme d’autres matières premières , le prix de l’uranium est généralement influencé par la demande et l’offre. Aujourd’hui, le monde se trouve dans une situation où la demande d’uranium augmente alors que des goulots d’étranglement subsistent. Le défi de l’approvisionnement pourrait se poursuivre si le coup d’État au Niger se maintient et si les sanctions imminentes sur l’uranium russe se poursuivent.

Par conséquent, les perspectives de l’uranium et du Sprott Physical Uranium Trust sont optimistes à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 15 $. Cette opinion sera confirmée si le prix dépasse le point de résistance important à 13,66 $, le point le plus élevé de juin.

