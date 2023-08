Qu’est-ce qui a fait bondir l’action Marks and Spencer de 8,0 % mardi ?

Les actions de Marks and Spencer Group Plc (LON : MKS) ont terminé en hausse de près de 8,0 % mardi après que le détaillant a relevé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Marks and Spencer fait le plein sur ses perspectives de bénéfices relevées

Copy link to section

La multinationale a convenu que les perspectives macroéconomiques restent incertaines et que les dépenses pourraient se resserrer à l’avenir – mais a déclaré que les bénéfices devraient encore augmenter cette année par rapport à ses prévisions précédentes de baisse.

Notez que la firme britannique n’a cependant pas donné de chiffre particulier pour le bénéfice attendu. Cette métrique s’élevait à 475,7 millions de livres sterling (603,5 millions de dollars) au cours de son exercice 2023.

Les actions de Marks and Spencer ont bondi ce matin également parce que la société de vente au détail a déclaré qu’elle avait continué à gagner des parts de marché dans l’alimentation ainsi que dans les vêtements et la maison au cours des dix-neuf premières semaines de son exercice en cours.

L’ action britannique est maintenant en hausse de 70 % depuis le début de l’année.

Marks and Spencer affirme que les ventes en magasin sont plus performantes

Copy link to section

Marks and Spencer a vu ses ventes de produits alimentaires comparables au cours de la période de dix-neuf semaines augmenter de plus de 11 % alors qu’il continuait de se concentrer sur la qualité.

Une collection d’articles de mode à bon prix a également généré une croissance des ventes de plus de 6,0 % à données comparables dans le segment de l’habillement et de la maison. Marks and Spencer a attribué une grande partie de la force aux ventes en magasin, tandis que les ventes en ligne ont été plus modérées au cours de ladite période, selon le communiqué de presse.

Mardi, le détaillant basé à Londres a également confirmé que sa marge d’exploitation restait solide au cours de l’exercice 2024. Partageant leur point de vue sur les actions de Marks and Spencer, les analystes de Shore Capital, Clive Black et Darren Shirley, ont déclaré aujourd’hui :

Nous pensons qu’un ratio PE de 13,5x serait une étape appropriée pour évaluer si la performance actuelle de Marks and Spencer a des jambes, ce qui implique un cours de l’action de c250p.

Save