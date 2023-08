Alors que la faillite de Wilko met en lumière les difficultés économiques, quelle est la prochaine étape pour le commerce de détail britannique ?

Plus

Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré pour les températures mondiales. Cependant, au Royaume-Uni, les sweats à capuche étaient enfilés quotidiennement et les températures étaient curieusement douces. Il pleuvait fréquemment, les Britanniques se blottissant à l’intérieur des pubs et des restaurants, déplorant un été qui leur échappait jour après jour.

Il y a sans aucun doute une explication météorologique à la façon dont une grande partie de l’Europe grésillait dans une chaleur extrême tandis que le Royaume-Uni était laissé de côté dans le froid. Mais d’une certaine manière, cela a servi d’analogie intéressante pour la façon dont l’économie autrefois grande de la Grande-Bretagne a connu des moments difficiles.

La chaîne de magasins à bas prix Wilko, qui a été fondée en 1930 et emploie plus de 12 000 personnes, a annoncé cette semaine son dépôt de bilan. Le coup alimente une inquiétude supplémentaire sur l’état du commerce de détail au Royaume-Uni, ainsi que sur l’économie dans son ensemble.

La disparition de Wilko fait suite à des nouvelles récentes des autres poids lourds de la chaîne Marks & Spencers (LON: MKS) et Boots (NASDAQ:WBA) selon lesquelles ils réduiront leurs opérations. Les luttes dans le climat actuel surviennent également peu de temps après une autre période difficile pour de nombreux magasins de détail, la pandémie de COVID, mise en vedette par le géant du département Debenhams qui ferme ses portes en 2021 après 242 ans d’activité.

L’indice FTSE 350 General Retailers, qui représente la performance des détaillants généralistes cotés à la Bourse de Londres, est en baisse de 27 % depuis le début de 2022 (bien que les choses se soient éclaircies depuis octobre, ce dont nous parlerons plus tard).

La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne

La cause sous-jacente de la faiblesse est bien connue : une économie qui craque sous une crise agressive du coût de la vie. L’inflation au Royaume-Uni a bondi dans les deux chiffres l’année dernière et reste élevée, la lecture la plus récente étant de 8 %.

Les taux hypothécaires étouffant les propriétaires et les salaires réels ne parvenant pas à suivre la flambée des prix, les dépenses sont plus difficiles à soutenir pour les ménages britanniques.

Le graphique ci-dessus brosse un tableau horrible, mais il montre également une forte baisse par rapport au pic d’octobre dernier. Cependant, le diable peut être dans les détails ; alors que le graphique ci-dessus montre un taux global en baisse, les décideurs indiquent souvent que le chiffre de base est plus indicatif. Cette mesure exclut les éléments volatils tels que l’énergie et la nourriture.

Avec ces exclusions, le chiffre de base est parfois considéré comme plus pertinent en ce qui concerne les décisions de politique monétaire, qui a vu les taux d’intérêt au Royaume-Uni augmenter sensiblement et la liquidité aspirée du système en conséquence. Malheureusement pour les consommateurs britanniques, le mois dernier a vu le taux d’inflation sous-jacente le plus élevé depuis 1992.

On s’inquiète donc beaucoup que l’inflation ne baisse pas aussi rapidement qu’on l’espérait. En effet, comparer le Royaume-Uni à des pays pairs ne donne pas de résultats optimistes ; le taux d’inflation actuel (global) est parmi les plus élevés d’Europe occidentale.

En termes de tendance générale, les États-Unis sont sans doute désormais la lumière brillante, le marché anticipant que les hausses de taux d’intérêt toucheront à leur fin alors que le taux d’inflation chutera à 3 % (bien que la bataille soit loin d’être terminée). Le contraste avec la trajectoire du Royaume-Uni est clair :

Le commerce de détail n’est qu’un autre secteur

Dans ce contexte, il est facile de voir les difficultés du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni. Cependant, ce n’est pas

pas seul dans ses luttes – cette crise a touché chaque centimètre de l’économie. Le traçage de la performance de l’indice général des détaillants par rapport au FTSE 250 le montre, selon le graphique suivant, ce dernier ayant baissé d’un montant similaire par rapport au niveau auquel il s’échangeait au début de l’année 2022.

(Alors que le FTSE 100 est également présenté sur le graphique ci-dessous, ses performances solides sont trompeuses en ce qui concerne son rôle de baromètre pour le Royaume-Uni. Les entreprises de l’indice tirent environ 75 % de leurs revenus de l’extérieur du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elles ont bénéficié d’un a affaibli la livre l’an dernier. En outre, l’indice est dominé par des secteurs tels que le pétrole, les banques, le tabac et l’exploitation minière, et a été stimulé par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières l’an dernier).

Et pourtant, malgré tout ce pessimisme, le graphique ci-dessus montre également une résurgence du commerce de détail depuis le début de l’année. De plus, en regardant spécifiquement l’indice General Retailers, il a surperformé le FTSE 250 depuis le troisième trimestre de l’année dernière. Jusqu’à présent en 2023, l’indice a augmenté de 26 %, contrairement au FTSE 250 qui s’est négocié à plat.

Le sentiment reste bas et les revenus disponibles se contractent, mais le tableau est indéniablement plus favorable qu’au début de l’année. Cela ne fait que neuf mois que le règne désastreux de Lizz Truss a débuté, faisant presque chuter toute l’économie au cours de son mandat chaotique de 44 jours. Bien qu’il s’agisse d’une barre basse, les choses semblent au moins aller dans la bonne direction, quoique lentement.

Cependant, les défis restent importants pour le commerce de détail. La semaine dernière, le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que les ventes au détail avaient augmenté de 1,5 % d’une année sur l’autre, bien en deçà du taux de croissance moyen sur 12 mois de 3,9 %. Le fait que le taux soit en baisse par rapport au sommet de 2023 de 5,2 % en février est peut-être plus préoccupant.

L’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, a fait sensation en avril lorsqu’il a déclaré que les ménages et les entreprises britanniques devaient « accepter qu’ils soient moins bien lotis ». Pourtant, les chiffres sont clairs. Aussi sombre soit-il, dans cette économie post-pandémique, post-Brexit et de crise du coût de la vie, le Royaume-Uni n’est tout simplement plus aussi riche qu’il l’était. C’est clair dans tout le pays, mais particulièrement dans le commerce de détail.

