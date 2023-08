BAE dépense 5,55 milliards de dollars pour racheter Ball Aerospace

BAE Systems plc (LON : BA) vient de révéler son intention d’acheter l’activité aérospatiale de Ball Corp (NYSE : BALL) pour 5,55 milliards de dollars en espèces.

Qu’y a-t-il pour BAE Systems ?

Copy link to section

Cette acquisition contribuera à étendre son empreinte dans les systèmes spatiaux et les technologies de défense et à accroître ses marges et son bénéfice par action dans un an après son achèvement, selon le communiqué de presse.

BAE s’attend à ce que la transaction soit finalisée au cours des six premiers mois de 2024, à condition qu’elle satisfasse aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Selon son PDG Charles Woodburn :

Il s’agit d’une opportunité unique d’ajouter des activités de haute qualité, à croissance rapide et axées sur la technologie, dotées de capacités importantes, à notre activité principale, qui affiche de solides performances et est bien positionnée pour une croissance soutenue.

Les actions de BAE sont en baisse de 4,0% après l’annonce de jeudi.

Qu’y a-t-il pour Ball Corp?

Copy link to section

BAE s’attend à ce que Ball Aerospace enregistre un EBIDTA ajusté d’environ 310 millions de dollars et un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards de dollars cette année.

Il est convaincu que l’entreprise basée au Colorado connaîtra une croissance annuelle composée de 10 % dans les années à venir. Le PDG Woodburn a également déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse :

« Il est rare qu’une entreprise de cette qualité, de cette envergure et de ces capacités complémentaires, avec de fortes perspectives de croissance et en parfaite adéquation avec notre stratégie, devienne disponible. La justification stratégique et financière est convaincante.

Ball Corp sera une entreprise d’emballage en aluminium plus ciblée et à marge élevée une fois la transaction conclue. Elle prévoit d’utiliser le produit de celle-ci pour réduire la dette nette, verser des dividendes et exécuter des rachats d’actions.

Save