EUR/USD : les traders techniques à contre-courant parient sur une double combinaison avant la décision de la Fed

Une semaine importante pour le marché des devises a commencé aujourd’hui. Mercredi, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) publiera sa décision de politique monétaire, et les acteurs du marché sont impatients de savoir ce que la Fed fera et dira.

Mais cet article ne porte pas sur les fondamentaux – j’en parlerai dans un autre article avant la décision de la Fed. Au lieu de cela, il s’agit d’analyse technique et de la façon dont les traders techniques EUR/USD « crient » pour un rebond par rapport aux plus bas actuels.

Tout se résume à la baisse par rapport aux sommets de 2023.

En juillet, le taux de change EUR/USD a atteint 1,1270. Le niveau était impressionnant car le taux était aussi bas que 0,9590 quelques mois plus tôt. Par conséquent, les haussiers avaient toutes les raisons de croire que la reprise se poursuivrait, compte tenu de la force du marché.

Save

Seulement, ce n’est pas le cas.

En fait, le marché a fait le contraire : il a chuté, chutant de six chiffres importants (c’est-à-dire six cents pips) en quelques mois.

Pourtant, même si choisir d’acheter l’euro contre l’USD semble ici risqué, les traders à contre-courant pourraient trouver cela attrayant du point de vue risque-récompense. Plus précisément, l’évolution des prix depuis les plus hauts annuels jusqu’aux niveaux actuels semble corrective. Selon Elliott Waves, une double combinaison pourrait avoir été réalisée avant la décision de la Fed.

L’EUR/USD revient à 1,10

Copy link to section

Selon la théorie des vagues d’Elliott, une onde impulsive doit avoir au moins un segment étendu. L’extension fait référence à la vague qui est 161,8 % plus longue que la suivante la plus longue.

Mais la baisse par rapport aux sommets de 2023 n’a pas une telle extension. Ainsi, en excluant une structure impulsive, le trader technique se retrouve avec une structure corrective.

Les doubles combinaisons sont les modèles correctifs les plus courants. Ils impliquent deux corrections simples reliées par une onde intermédiaire – l’onde X.

De plus, ils se terminent presque toujours par un triangle.

Dans ce cas, le triangle ressemble à une configuration en coin descendant – un autre signe haussier.

Alors, que devrait faire le trader à contre-courant ?

Le moyen le plus sûr de négocier ce modèle est d’attendre que le marché dépasse la vague D. Une telle vigueur invalide la réaction du marché à la décision de la BCE sur les taux d’intérêt de la semaine dernière.

De plus, cela signale la fin du triangle (coin descendant), et un mouvement vers 1,10 devrait suivre, à condition que le marché n’atteigne pas un autre plus bas plus bas.

Save