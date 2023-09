L’indice Nasdaq 100 ne tient qu’à un fil : il pourrait bientôt chuter à 13 825 $

L’indice Nasdaq 100 ne tient qu’à un fil alors que les risques pour le marché continuent de monter en flèche. L’indice à forte composante technologique a reculé jusqu’à un plus bas de 14 621 $ lundi, son plus bas niveau depuis le 25 août. Il a chuté de plus de 7 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Perspectives du cloud sur les risques

Copy link to section

L’indice Nasdaq 100 a été soumis à d’intenses pressions ces dernières semaines alors que les risques pour le marché ont augmenté. Premièrement, les risques d’inflation augmentent à mesure que le prix du pétrole brut augmente. Le Brent a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année, à 95 $, la semaine dernière. Bien qu’il ait reculé à 92 dollars, les analystes estiment qu’il atteindra bientôt plus de 100 dollars.

Deuxièmement, il existe des risques persistants au niveau de la chaîne d’approvisionnement, la sécheresse dans le canal de Panama ayant poussé l’eau à des niveaux historiquement bas. Cet embouteillage entraînera probablement davantage de faiblesse économique dans les mois à venir.

Troisièmement, et c’est le plus important, la Fed a rendu de nombreuses valeurs technologiques moins attractives. La Fed a décidé de laisser ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Il a également laissé entendre qu’il continuerait à augmenter ses taux dans les mois à venir.

Save

La hausse des taux d’intérêt a rendu les actifs sans risque plus attractifs. Par exemple, le rendement des obligations à 2 ans a grimpé à 5 %, tandis que les obligations à 10 ans et 30 ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis des décennies.

https://www.youtube.com/watch?v=T_9um4ineqs&pp=ygUNZmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

D’autres facteurs macroéconomiques entrent en jeu. La masse monétaire M2 a fortement reculé au cours des derniers mois, tandis que les dépenses de consommation devraient continuer de baisser à mesure que les Américains commencent à payer leur dette étudiante.

Plus important encore, les valorisations des actions technologiques comportent des risques importants. Des sociétés comme Nvidia, Meta Platforms et Tesla sont toutes devenues fortement surévaluées en raison du battage médiatique autour de l’intelligence artificielle. Certains analystes estiment que l’éclatement de la bulle de l’IA entraînera de nouveaux inconvénients.

Analyse de l’indice Nasdaq 100

Copy link to section

Save

Le graphique journalier montre que l’indice Nasdaq 100 ne tient qu’à un fil. Il se négocie à 14 771 $, quelques points au-dessus du support clé à 14 575 $. Il s’agissait du niveau le plus bas du 18 août et du décolleté du modèle à double sommet.

L’indice Nasdaq 100 oscille également au niveau de la moyenne mobile sur 100 jours et au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Par conséquent, les perspectives pour l’indice à forte composante technologique sont à la baisse, le prochain niveau à surveiller étant à 13 826 $, le point de retracement de 38,2 %. Ce prix est ~6,32 % inférieur au niveau actuel.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.