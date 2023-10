Le croisement de la mort du Silver Price et du SLV ETF approche alors que les risques de récession augmentent

Le prix de l’argent est resté soumis à une pression intense alors que la hausse de l’indice du dollar américain (DXY) se poursuivait et que les risques pesant sur l’économie mondiale persistaient. L’argent a plongé jusqu’à un plus bas de 22,10 $ vendredi, son plus bas niveau depuis le 21 mars. Il a chuté de plus de 15 % par rapport à son plus haut niveau de cette année. De même, l’ETF iShares Silver Trust (SLV) est tombé à 20 $.

Le ralentissement chinois se poursuit

Copy link to section

Le prix de l’argent a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois en raison des inquiétudes croissantes concernant le secteur. La plus grande préoccupation est le ralentissement de l’économie chinoise. Les données publiées dimanche ont montré que la faiblesse s’est poursuivie en septembre.

L’indice PMI des services chinois est tombé à 50,2 en septembre, pire que l’estimation médiane de 52,0. De même, l’indice PMI manufacturier est tombé à 50,6, ce qui indique une faiblesse persistante au cours du mois.

La Chine est un marché important pour l’argent puisqu’elle en est le plus grand producteur au monde. C’est le leader du marché dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs, les panneaux solaires et l’équipement domestique, qui consomment une quantité importante d’argent.

D’autres grandes économies ralentissent également. Certains pays européens comme l’Allemagne sont déjà entrés dans une récession. Certains signes indiquent également que l’économie américaine ralentit à mesure que l’inflation s’accélère.

Le prix de l’argent est également en baisse alors que la hausse de l’indice du dollar américain (DXY) se poursuit suite au discours extrêmement belliciste de la Réserve fédérale. La Fed a décidé de laisser ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Il a également souligné une nouvelle augmentation de 0,25% plus tard cette année, augmentant les risques de récession.

https://www.youtube.com/watch?v=28uSmcz8YF4&pp=ygUNRmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

L’argent a tendance à avoir une relation inverse avec le dollar américain en raison de son rôle de métal précieux. Comme l’or, l’argent est généralement fortement affecté par les actions de la Réserve fédérale.

Pour l’avenir, les principaux catalyseurs de l’argent seront les prochaines données sur l’emploi non agricole (NFP) aux États-Unis et la déclaration de Jerome Powell.

Prévisions du prix de l’argent

Copy link to section

Le graphique journalier montre que le prix de l’argent a connu une forte tendance baissière au cours des derniers jours. Il est désormais tombé sous le support clé à 22,26 $, le niveau le plus bas du 23 juin et du 15 août. L’argent est également sur le point de former un motif de croix mortelle, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours.

Par conséquent, il est probable que le prix de l’argent continue de baisser alors que les vendeurs visent le niveau de support clé à 20 $. Si cela se produit, cela signifie que l’argent pourrait chuter d’environ 10 % par rapport à son niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.