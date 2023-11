L’indice Hang Seng frappé alors que les risques à Hong Kong et en Chine continuent d’affluer

Le record de sous-performance de l’indice Hang Seng s’est poursuivi cette semaine alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise se sont poursuivies. L’indice a chuté pendant quatre jours consécutifs et se rapproche désormais du plus bas niveau de 2023. Il a plongé de plus de 24 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Les risques chinois demeurent

L’indice Hang Seng a été l’un des indices mondiaux les moins performants cette année. Alors que ses pairs américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont bondi à deux chiffres, il s’est effondré de plus de 24 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année.

Cette sous-performance n’est pas nouvelle. Après avoir culminé à 31 167 dollars en février 2021, l’indice a plongé de plus de 53 % pour atteindre un minimum de 14 655 dollars en décembre 2022. Cette évolution des prix s’est produite alors que les économies chinoise et hongkongaise traversaient une période de troubles.

Les investisseurs sont confrontés à deux défis principaux. Premièrement, le secteur immobilier en Chine s’effondre. Des entreprises comme Evergrande et Country Garden, qui ont un passif combiné de plus de 500 milliards de dollars, sont sous assistance respiratoire.

L’autre risque majeur concerne les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine. Ces tensions ont conduit à une méfiance majeure parmi les politiciens, les chefs d’entreprise et les investisseurs. En conséquence, les données les plus récentes montrent que le total des investissements directs étrangers (IDE) des États-Unis vers la Chine s’est presque tari.

Il existe d’autres risques. Mercredi, des données économiques chinoises ont révélé que l’économie était entrée en déflation en octobre, suite à la baisse de l’indice des prix à la consommation (IPC). La déflation est généralement le signe qu’une économie se porte bien.

La Réserve fédérale reste belliciste

Par ailleurs, la Réserve fédérale n’exclut pas un nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir. Dans un communiqué publié jeudi, Jerome Powell a noté que la banque pourrait encore relever ses taux si les taux d’intérêt restaient supérieurs à 2 %. Cela explique pourquoi l’indice Hang Seng a reculé vendredi.

La plupart des entreprises de l’indice Hang Seng se sont effondrées cette année. Le cours de l’action de Country Garden s’est effondré de plus de 63 % cette année. Parmi les autres entreprises les moins performantes figurent Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health et Xinyi Solar, entre autres. Toutes ces actions ont plongé de plus de 50 % cette année.

D’un autre côté, certaines des meilleures entreprises de l’indice Hang Seng ont été classées. NetEase, l’une des principales sociétés de jeux, a bondi de plus de 53 % cette année. Les cours des actions de Xiaomi et de Lenovo ont bondi de plus de 48 % et 40 % cette année. D’autres sociétés comme PetroChina, SMIC, CNOOK et Byd ont grimpé de plus de 30 % cette année.

Pour l’avenir, Hong Kong sera confrontée à de nombreux défis dans les mois à venir si l’économie chinoise continue de se débattre. Certains des acteurs les plus notables du Hang Seng à surveiller seront Alibaba, en cours de dissolution, HSBC et Baidu. Baidu est également devenu un acteur majeur dans le domaine de l’IA.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Le graphique journalier montre que l’indice HSI a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. En cours de route, l’indice a formé un canal descendant affiché en rouge. Il est désormais passé en dessous du point neutre de ce canal.

En cours de route, l’indice Hang Seng est passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. L’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du point neutre. En outre, l’indice directionnel moyen (ADX) s’est effondré à son plus bas niveau depuis août de cette année.

Par conséquent, les perspectives de l’indice sont baissières, le prochain support clé à surveiller se situant à 16 000 H$. Ce prix est d’environ 7,10 % par rapport au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.