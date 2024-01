Prévisions de prix Axelar (AXL) alors que la hausse se poursuit : est-ce un achat ?

Le prix d’Axelar (AXL) a bondi au cours des dernières semaines à mesure que la demande de crypto-monnaies augmente. Le jeton a atteint un sommet de 1,2797 $, un record. Il a augmenté de plus de 280 % par rapport à son point le plus bas de cette année. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 611 millions de dollars.

Pourquoi le jeton AXL augmente-t-il

Copy link to section

Axelar est un acteur majeur de l’industrie de la cryptographie. Contrairement à d’autres réseaux, Axelar travaille en coulisses pour alimenter les plus grandes plateformes du secteur. Il se décrit comme Stripe pour l’industrie de la blockchain. Stripe est une société de technologie financière qui traite les paiements pour des sociétés comme Amazon, Shopify, Salesforce et Google.

Axelar alimente certaines des plateformes les plus connues du secteur. Certaines des meilleures dApps de l’écosystème sont dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin et Lido. Les autres membres de l’écosystème sont Seedify, Kado et Decentraland.

Par conséquent, le prix d’Axelar augmente à mesure que de plus en plus de réseaux continuent d’augmenter. L’intégration la plus récente était Vertex Protocol, qui est l’un des plus grands DEX au monde. Elle s’est également associée à Centrifuge, une plateforme pour les actifs du monde réel (RWA). Il a également été répertorié par Upbit.

With the integration of @vertex_protocol, DEXs building with Axelar network are handling more than half the total 24h market volume on any given day 🦾https://t.co/Tm1HR2HOPr



What this means for the cross-chain narrative 🧵 👇 — Axelar Network (@axelarnetwork) December 12, 2023

Le prix d’Axelar a également bondi en raison de la croissance de l’écosystème DeFi. Les données de DeFi Llama montrent qu’Axelar a augmenté sa valeur totale verrouillée (TVL) à plus de 613 millions de dollars, ce qui constitue un niveau record. Le nombre de commits hebdomadaires dans l’écosystème est passé à 207.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Plus important encore, le prix du jeton Axelar a augmenté en raison de la manne cryptographique en cours, qui a vu la plupart des jetons augmenter. Bitcoin est passé à plus de 43 000 dollars tandis que la capitalisation boursière totale de l’écosystème a bondi à plus de 1,7 billion de dollars.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les crypto-monnaies subissent des vents favorables majeurs, notamment la baisse de l’inflation, le prochain ETF Bitcoin et la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. Tout cela a conduit à la peur de manquer quelque chose (FOMO).

Prévisions de prix Axelar

Copy link to section

Graphique AXL de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du jeton AXL a connu une forte tendance à la hausse au cours des dernières semaines. Plus récemment, le jeton a basculé le point de résistance important à 1,036 $ en support. Il s’agit d’un niveau crucial puisqu’il s’agit de son point culminant en février de cette année.

Axelar reste au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le point de résistance clé à 70. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont haussières, le prochain point à surveiller étant à 1,50 $.. Le stop-loss de ce prix est à 1,0367 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.