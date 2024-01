Le prix de Skale Network (SKL) se réveille soudainement à mesure que les transactions augmentent

Le prix du Skale Network (SKL) a rebondi cette semaine alors que la demande pour le jeton et d’autres crypto-monnaies a continué d’augmenter. Le jeton SKL a atteint un sommet de 0,0930 $ lundi, soit environ 375 % au-dessus du point le plus bas d’octobre.

L’activité du Skale Network se porte bien

Skale Network est l’un des acteurs à la croissance la plus rapide du secteur de la blockchain. Il s’agit d’une machine virtuelle Ethereum (EVM) sans gaz qui aide les développeurs à accélérer leurs dApps. Cela permet également aux utilisateurs d’économiser de l’argent sur les frais de gaz.

Skale Network a été utilisé par tous les types de développeurs dans des secteurs tels que la finance décentralisée (DeFi), les jeux et les infrastructures. Certains des développeurs les plus notables de l’écosystème sont Capital DEX, ReHold et NFT Labs.

Les données les plus récentes montrent que le réseau a continué de croître en décembre. Selon sa page de statistiques, le nombre d’utilisateurs actifs est passé à plus de 3,5 millions en décembre, contre 2,3 millions le mois précédent.

D’autres données montrent que le nombre de transactions au cours des 30 derniers jours s’élevait à plus de 30,9 millions. Cela représente une augmentation par rapport aux 30 millions du mois précédent. Plus important encore, Skale a continué à économiser beaucoup d’argent à ses clients en frais de gaz. Le total des économies sur les frais de gaz a atteint plus de 529 millions de dollars au cours du mois.

Statistiques du réseau Skale

Le jeton Skale Network a également augmenté à mesure que d’autres crypto-monnaies reprenaient de la vigueur. Le Bitcoin a bondi au-dessus de 45 000 dollars pour la première fois depuis plus de deux ans, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les pièces a bondi à plus de 1,8 billion de dollars. Les autres jetons qui ont bien fonctionné lundi étaient Lisk, Raydium, Sei et Avalaunch.

Prévisions de prix de Skale Network

Graphique SKL de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du SKL a rebondi mardi alors que ses statistiques continuent d’augmenter. Il a atteint un sommet de 0,9230 $, soit son plus haut niveau depuis mai 2022.

Ce rebond s’est produit après que la pièce a retesté le niveau de support crucial à 0,069 $, son plus haut niveau en novembre de l’année dernière. Dans la plupart des cas, une pause et un nouveau test sont l’un des modèles de continuation les plus populaires.

Le prix du Skale Network a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. De même, les indicateurs Relative Strength Index (RSI) et MACD ont continué à augmenter.

Par conséquent, les perspectives pour Skale sont optimistes alors que l’effet janvier commence. Il s’agit d’une situation dans laquelle les actifs ont tendance à bien se comporter en janvier alors que les investisseurs retournent au travail.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.