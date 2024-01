Prévisions du prix de l’or alors que l’indice du dollar américain (DXY) rebondit

Le prix de l’or (XAU/USD) a reculé cette semaine alors que les traders ont adopté un sentiment d’aversion au risque. Il s’échangeait à 2 040 $ vendredi alors qu’il se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre. Ce prix est bien inférieur à son sommet historique de 2 147,30 $.

Sentiment d’aversion au risque

Les traders ont adopté un sentiment d’aversion au risque cette semaine alors que les espoirs de baisses rapides des taux de la Réserve fédérale se sont estompés. Ce point de vue a été observé pour tous les actifs financiers. Sur le marché boursier, des indices clés comme le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont chuté au cours des trois derniers jours consécutifs.

De même, sur le marché des crypto-monnaies, les pièces les plus populaires comme Bitcoin, Solana et Avalanche ont toutes reculé. Le prix du Bitcoin a reculé du sommet de 45 000 $ de mardi à 42 000 $, même après Jim Cramer l’a vanté.

Dans le même temps, l’ indice de peur et d’avidité est passé de la zone extrême d’avidité de 80 à la zone verte de 74. L’indice VIX et l’indice du dollar américain (DXY) ont rebondi ces derniers jours.

Cette évolution des prix est principalement due à la crainte persistante que la Réserve fédérale n’agisse pas assez rapidement pour réduire les taux d’intérêt. Dans un communiqué publié cette semaine, Tom Barkin, de la Fed de Richmond, a averti que la Fed pourrait augmenter ses taux d’intérêt.

L’autre catalyseur clé du prix de l’or a été la crise actuelle au Moyen-Orient, où les attaques des Houthis ont ralenti le transit à travers la région. En conséquence, des entreprises comme Maersk, Evergreen et MSC ont suspendu leur utilisation de la mer Rouge.

Cette tendance a entraîné une hausse des coûts du transport maritime à l’échelle mondiale. L’indice Drewry Shipping a bondi à 1 661 $, son plus haut niveau en quelques mois. En outre, le prix du pétrole brut est resté assez stable, le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) évoluant respectivement à 78 $ et 73 $.

Le prix de l’or réagit à ces événements en raison de leur impact sur la Réserve fédérale. Contrairement aux métaux comme le cuivre et le plomb, l’or n’a aucune utilité industrielle. Au lieu de cela, il est souvent considéré comme une alternative au dollar américain.

Les prochaines actualités clés sur l’Or seront les prochaines données sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données révèlent que l’économie a créé 170 000 emplois en décembre alors que le taux de chômage a atteint 3,8 %.

Prévisions du prix de l’or

Le graphique journalier montre que les prix de l’or ont été sous pression ces derniers jours. Au cours de cette période, l’or est tombé en dessous du niveau de support clé à 2 080 $, son plus haut niveau le 4 mai de l’année dernière. Du côté positif, l’or est resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

L’or a également formé une configuration à double sommet, ce qui est un signe baissier. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est souvent un signe baissier. Par conséquent, les perspectives pour l’or sont désormais neutres. Le niveau clé à surveiller sera de 2 081 $. Un mouvement au-dessus de ce prix continuera d’augmenter, le prochain niveau clé à surveiller étant de 2 146 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.