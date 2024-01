USD/CAD : le huard à bout de nerfs avant le rapport sur l’inflation au Canada

L’ USD/CAD a poursuivi sa tendance haussière lundi alors que les traders se sont recentrés sur le prochain rapport sur l’inflation canadienne. La paire a bondi jusqu’à 1,3430, son plus haut depuis le 14 décembre. Il a bondi de plus de 1,92 % par rapport à son point le plus bas de cette année.

Les données sur l’inflation au Canada à venir

Copy link to section

Le principal catalyseur du rapport USD/CAD sera le prochain rapport sur l’inflation de la consommation canadienne. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1% en novembre à 3,3% en décembre. Sur une base mensuelle, les économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation a chuté de 0,1 %.

L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, devrait s’établir à 2,9%, soit une légère augmentation par rapport aux 2,8% du mois précédent. Si les économistes sont exacts, ces chiffres signifieront que la Banque du Canada (BdC) a encore du travail à faire.

Comme aux États-Unis, l’un des principaux facteurs inflationnistes est le marché immobilier, qui a vu les loyers grimper dans les principales villes. En conséquence, le gouvernement canadien envisage de ralentir le nombre d’étudiants étrangers au pays. Ces étudiants, qui totalisent plus de 800 000 personnes, ont été accusés d’avoir augmenté les loyers.

Le secteur immobilier canadien a également été blâmé pour le faible nombre de stocks sur le marché. Cela pourrait toutefois changer puisque les mises en chantier devraient afficher une augmentation de plus de 243 000 logements.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Si l’inflation reste forte, il est probable que la Banque du Canada (BdC) envisage une hausse des taux dans les prochains mois. La banque pourrait également envisager de les laisser inchangés plus longtemps.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les chiffres de l’inflation au Canada arriveront quelques jours après que les États-Unis ont publié de solides chiffres sur l’inflation. Selon le BLS, l’IPC global est passé de 3,2% en novembre à 3,4% en décembre en raison de la hausse des coûts du logement.

https://www.youtube.com/watch?v=ulMBsZd7NWk&pp=ygUMVVMgaW5mbGF0aW9u

Analyse technique USD/CAD

Copy link to section

Graphique USD/CAD par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CAD a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers jours. Il a évolué légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 25 jours. Il reste inférieur à la moyenne mobile sur 50 jours.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus de 50 tandis que l’oscillateur stochastique a bondi jusqu’au point de surachat. La paire est également restée en dessous du nuage Ichimoku. Par conséquent, la paire reprendra probablement sa tendance baissière après la publication du rapport sur l’inflation au Canada.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.