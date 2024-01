Analyse GBP/CAD, USD/CAD : aperçu de la décision de la Banque du Canada (BdC)

Les taux de change USD/CAD et GBP/CAD sont restés stables mercredi alors que les traders attendaient la prochaine décision de la Banque du Canada (BoC) sur les taux d’intérêt. La paire GBP/CAD s’échangeait à 1,7110, 2 % au-dessus de son point le plus bas de cette année. De même, le prix USDCAD a augmenté de 2,2% à 1,3476.

Décision de la Banque du Canada

La Banque du Canada conclura mercredi sa première réunion de politique monétaire de l’année. Cette réunion devrait donner le ton sur les prochaines actions de la banque. La plupart des économistes s’attendent à ce qu’il laisse les taux à 5,0 %, comme ils l’ont fait lors des quatre dernières réunions. Comme d’autres banques centrales, la Banque du Canada a augmenté ses taux d’intérêt par rapport au creux pandémique de 0,25 %.

La décision de la BdC intervient à un moment où le Canada publie des chiffres économiques médiocres. Vendredi, les données de l’agence des statistiques ont indiqué que les ventes au détail ont chuté de 0,2% tandis que les ventes de base ont chuté de 0,5% en novembre. Ces baisses ont été pires que les 0,0% et -0,20% attendus. Les ventes au détail sont importantes au Canada en raison du rôle que jouent les dépenses de consommation dans l’économie.

L’autre rapport important a montré que l’inflation au Canada a légèrement augmenté en décembre. L’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 3,1 % en novembre à 3,4 % en décembre, conformément aux attentes. L’inflation sous-jacente a augmenté de 3,9%, dépassant les estimations des analystes de 3,8%.

Un rapport distinct publié plus tôt ce mois-ci a montré que le marché du travail s’affaiblissait. L’économie a perdu 23 500 emplois en décembre alors que le taux d’activité a légèrement chuté à 65,4 %. Enfin, l’indice PMI manufacturier du Canada est resté inférieur à 50.

Par conséquent, ces chiffres signifient que la Banque du Canada laissera probablement les taux d’intérêt inchangés et prévoit une réduction des taux plus tard cette année. Le problème est que le fait d’évoquer une baisse des taux pourrait entraîner une hausse de l’inflation, surtout maintenant que les coûts de transport ont augmenté.

Analyse technique USD/CAD

Le taux de change USD/CAD a suivi une tendance à la hausse ces dernières semaines. Il est passé du plus bas de l’année à 1,3177 alors que l’indice du dollar américain a bondi. La paire a formé un canal ascendant et a atteint le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Il a également bondi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes alors que les deux lignes du MACD sont au point neutre.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières, le prochain point important à surveiller étant à 1,3540, le point le plus haut de cette année. Ce prix coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Cependant, une chute en dessous du support à 1,3420 invaliderait la vision haussière.

Prévisions techniques GBP/CAD

Le taux de change GBP/CAD a formé un canal ascendant au cours des dernières semaines et se situe désormais à son niveau inférieur. Comme la paire USD/CAD, elle a dépassé la moyenne mobile sur 50 périodes et le nuage ichimoku.

En outre, le MACD de la paire est resté au point neutre tandis que l’indice de force relative (RSI) s’incline à la hausse. Cependant, contrairement à la paire USD/CAD, celle-ci a formé une configuration à double sommet, qui est l’un des signes les plus baissiers. Par conséquent, la paire connaîtra probablement une cassure baissière dans les prochains jours. Si cela se produit, il chutera probablement jusqu’au point psychologiquement important de 1,700.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.