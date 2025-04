Pourquoi la stratégie liée aux taxes douanières de Trump repose-t-elle sur une erreur fondamentale ?

La stratégie de Donald Trump en matière de taxes douanières n’est pas seulement agressive, mais peut-être aussi mathématiquement impossible.

Grâce à une nouvelle formule liant les taxes à l’importation au déficit commercial américain avec chaque pays, l’administration affirme rétablir l’équité.

Mais la simplicité de cette formule masque une profonde incompréhension du fonctionnement réel des déficits commerciaux et des raisons pour lesquelles les traiter comme un vol économique peut faire plus de mal que de bien.

Quels problèmes les nouvelles taxes tentent-elles de résoudre ?

Copy link to section

Les politiques du « Jour de la Libération » ont instauré une taxe douanière de base de 10 % sur presque tous les biens importés depuis le 5 avril.

Le 9 avril, une deuxième phase imposera des taxes douanières beaucoup plus élevées et spécifiques à chaque pays, en fonction de l’excédent des importations américaines par rapport aux exportations vers ce pays.

Par exemple, parce que les États-Unis ont importé 605,8 milliards $ de l’UE en 2024, mais n’ont exporté que 370,2 milliards $, l’équipe de Trump a identifié un « ratio de déficit » de 39 %, puis l’a réduit de moitié et a imposé une taxe douanière de 20 %.

La logique de la Maison Blanche est simple : si les États-Unis ont un important déficit commercial avec un pays, ce pays profite des États-Unis en exportant plus qu’il n’importe.

L’objectif est de réduire le déficit commercial en rendant les produits étrangers plus chers afin que les Américains en achètent moins.

Alors le pays pourra réindustrialiser sa production.

Mais, d’un point de vue mathématique, cette approche déforme le fonctionnement du commerce mondial et la formation des déficits commerciaux.

Les déficits commerciaux ne sont pas des pertes

Copy link to section

Un déficit commercial signifie qu’un pays achète plus à l’étranger qu’il ne vend. Mais cela ne revient pas à perdre de l’argent.

Dans la plupart des cas, les États-Unis paient ces importations en dollars, qui sont ensuite recyclés en actifs américains tels que les bons du Trésor, l’immobilier et les actions par leurs partenaires commerciaux.

Ce flux financier est enregistré au compte de capital et compense le déficit du compte courant.

Imaginez que vous achetiez quelque chose avec une carte de crédit. Vous obtenez l’article maintenant et vous payez plus tard. Le vendeur peut conserver votre reconnaissance de dette pendant des années.

Sur le plan international, un déficit commercial américain signifie souvent que d’autres pays prêtent de l’argent aux États-Unis en achetant sa dette ou en investissant dans son économie.

Ainsi, lorsque les États-Unis importent une machine ou tout autre article de Chine et renvoient en échange une obligation du Trésor, ils échangent essentiellement des biens contre une reconnaissance de dette.

Si l’article importé augmente la productivité ou la consommation américaine, alors l’échange commercial est justifié.

Qu’est-ce qui se cache réellement derrière le déficit commercial ?

Copy link to section

La stratégie de Trump part du principe que les déficits commerciaux sont causés par des pratiques étrangères déloyales, telles que les taxes douanières ou les subventions.

En réalité, la majeure partie du déficit commercial américain est due à des facteurs internes.

Les Américains consomment plus qu’ils ne produisent, en partie à cause d’un dollar fort et de déficits publics persistants.

Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, attirant les investissements et gonflant sa valeur, ce qui rend les importations moins chères et les exportations plus coûteuses.

De plus, le commerce des services, secteur où les États-Unis affichent des excédents constants, est exclu de la formule.

Ce qui est omis dans la conversation, c’est que les États-Unis affichent d’importants excédents dans les secteurs des logiciels, de la finance et de la propriété intellectuelle.

En fait, l’excédent des services américains s’est élevé à environ 250 milliards $ en 2022. D’autres rapports mentionnent que les services représentent environ 70 % de l’économie américaine.

Mais les nouvelles taxes douanières ne prennent en compte que les biens physiques. Cela fausse la donne et conduit à des taxes douanières agressives sur des pays où l’équilibre global, services compris, n’est peut-être pas aussi déséquilibré qu’il n’y paraît.

Un autre facteur souvent négligé est la structure des chaînes d’approvisionnement. De nombreuses « importations » sont en réalité des biens conçus aux États-Unis mais produits à l’étranger.

L’iPhone en est un exemple classique. La fabrication a lieu en Asie, mais une grande partie de la valeur est captée par Apple aux États-Unis.

Ce commerce apparaît techniquement comme un déficit, mais en réalité, les États-Unis continuent de réaliser des bénéfices sur les ventes finales.

Les taxes douanières aggravent-elles la situation ?

Copy link to section

Le reste du monde réagit déjà.

Jusqu’à présent, la Chine a imposé une taxe de 34 % sur tous les produits américains, à compter du 10 avril. L’UE et le Japon préparent des réponses similaires.

Les marchés financiers ressentent déjà les conséquences de cela. Le S&P 500 a chuté de 6 % vendredi, après une baisse de 4,8 % la veille.

Lundi, avant l’ouverture des marchés, l’indice est tombé sous les 5 000 points. Le Nasdaq est entré en territoire de marché baissier, et les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans.

Des banques comme JPMorgan et Citi ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance américaine pour 2025.

JPMorgan prévoit désormais une contraction de 0,3 % au lieu d’une croissance de 1,3 %. Citigroup a réduit ses prévisions à seulement 0,1 %.

Les indicateurs d’activité manufacturière sont également en baisse, les producteurs américains étant confrontés à des coûts plus élevés pour les composants importés et à une diminution de la demande des pays qui ripostent.

Au lieu de revitaliser l’industrie américaine, les taxes douanières semblent lui nuire. Des licenciements dans les secteurs automobile et sidérurgique sont déjà signalés.

Les entreprises dépendantes des chaînes d’approvisionnement mondiales sont confrontées à des perturbations. Les États-Unis risquent à la fois une inflation plus élevée et une production plus faible.

Quel est l’effet à long terme ?

Copy link to section

Sur le plan intérieur, des taxes douanières plus élevées pourraient se traduire par des biens plus chers pour les consommateurs américains et des marges plus faibles pour les entreprises qui ne peuvent pas facilement relocaliser leur production.

Les entreprises américaines qui dépendent des chaînes d’approvisionnement internationales, comme Apple, Tesla et Nvidia, ont déjà vu leurs cours boursiers chuter de 3 % à 6 % en une seule journée.

De plus, les taxes douanières chinoises de 34 % sur tous les produits américains menacent directement les agriculteurs, les exportateurs de machines et les entreprises technologiques fortement exposées à l’Asie.

Avec le temps, des déficits commerciaux persistants peuvent entraîner certaines faiblesses économiques, comme un déclin de l’industrie manufacturière ou une dépendance excessive à la consommation.

Mais ils ne sont pas intrinsèquement négatifs. La clé réside dans la manière dont les ressources empruntées sont utilisées.

Si les États-Unis affichent un déficit commercial pour financer des investissements productifs, comme l’importation de machines de pointe qui stimulent la production future, cela peut être bénéfique.

Si elle finance la consommation, comme les téléviseurs et les voitures de luxe, l’avantage à long terme est moindre.

Les taxes douanières de Trump, cependant, ne font aucune distinction. Ils considèrent tous les déficits comme également néfastes et tous les partenaires commerciaux comme également coupables.

Cette approche brutale risque de nuire à long terme aux relations commerciales et à l’économie américaine.

Au lieu de réduire le déficit en stimulant les exportations, cette politique risque de diminuer à la fois les importations et les exportations, appauvrissant les États-Unis au lieu de les renforcer.