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شهدت أسعار العملات المشفرة تقلبات كبيرة على مدار الأسبوع حيث تأرجح سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 69 ألف دولار ثم عاد إلى ما دون 65 ألف دولار قبل استعادة بعض الأرض للتداول فوق 67 ألف دولار مساء الجمعة.

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وشهدت معظم العملات البديلة تقلبات حادة أيضًا، حيث شهدت عملات الميم مكاسب ضخمة قبل تقليصها.

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وفي الوقت نفسه، تضمنت الأخبار الرئيسية في الصناعة الأوسع نطاقًا خلال الأسبوع هجومًا من قبل قراصنة على محفظة حكومية أمريكية لسرقة 20 مليون دولار من العملات المشفرة.

أخبار العملات المشفرة

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باينانس

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أحد أهم أخبار العملات المشفرة هذا الأسبوع هو إطلاق سراح تيجران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة باينانس، من قبل السلطات النيجيرية.

تم اعتقال غامباريان، وهو مواطن أمريكي، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر بعد أن تم القبض عليه في أواخر فبراير.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، عن إطلاق سراح غامباريان.

تموج

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كما تصدرت عناوين الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة Ripple، حيث تقدمتا بطلب استئناف في المعركة القانونية الجارية. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون والممثلون القانونيون لشركة Ripple أن XRP ليست ضمانًا وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تطعن في ذلك.

كما جذب تبرع المؤسس المشارك لشركة Ripple بمبلغ 10 ملايين دولار لحملة كامالا هاريس اهتمامًا كبيرًا.

اختراق محفظة العملات المشفرة التابعة للحكومة الأمريكية

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إن عملية الاختراق التي شهدت قيام أحد المهاجمين بسرقة 20 مليون دولار من محفظة حكومية أمريكية هي أيضًا قصة سيتابعها الكثيرون في الأسابيع المقبلة.

لكن في تطور سريع للأحداث، تمكن المخترق من إعادة 19.2 مليون دولار إلى المحفظة.

في هذه الأثناء، حدد ممثلو الادعاء الأميركيون خططاً لتقديم صفقة إقرار بالذنب إلى إريك كاونسل جونيور، الرجل الذي ألقي القبض عليه مؤخراً بسبب اختراقه حساب X التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير/كانون الثاني.

سترايب، تيثير، مايكروستراتيجي، كراكن

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استحوذت شركة Stripe على شركة العملات المستقرة Bridge مقابل 1.1 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعزز عودة الشركة إلى عالم العملات المشفرة.

وفي تطور آخر، كشفت شركة Tether عن تمثال لمبتكر البيتكوين ساتوشي ناكاموتو في لوغانو بسويسرا.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، أن شركته لا تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام.

كما انخرط مجتمع التشفير أيضًا بشكل كبير في عرض مؤسس MicroStrategy مايكل سايلور لمساعدة Microsoft في تبني استراتيجية Bitcoin.

يقول سيلور أن عملة البيتكوين الخاصة به ستذهب إلى الحضارة عندما يرحل.

في مكان آخر، تصدرت بورصة Kraken عناوين الأخبار بتقارير تفيد بأن بورصة العملات المشفرة تتطلع إلى إطلاق شبكتها الخاصة من الطبقة 2.

ملخص أسعار العملات المشفرة

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بيتكوين يستقر فوق 67 ألف دولار

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كما هو موضح أعلاه، ارتفع سعر البيتكوين بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع. تُظهر البيانات أن الارتفاعات قد اختبروا أعلى مستوياتهم عند 69227 دولارًا في 21 أكتوبر.

ومع ذلك، أدى الرفض عند مستوى المقاومة إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها عند 65,440 دولارًا في 23 أكتوبر قبل أن ترتفع إلى ما يزيد عن 67,000 دولارًا مرة أخرى.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح سعر BTC بين 65.8 ألف دولار و68.8 ألف دولار، وتراوح حول 67 ألف دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

تفوقت عملات الميم على العملات البديلة الرائدة

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شهد هذا الأسبوع ارتفاع العديد من عملات الميم إلى مستويات قياسية جديدة، بما في ذلك Popcat (POPCAT) وcat in a dogs world (MEW).

كما حضرت الحفلة أيضًا رموز ذات طابع كلبي بالإضافة إلى عملات PolitiFi قبل الانتخابات الأمريكية.

ومع ذلك، تراجعت هذه العملات الرقمية بشكل كبير مع قيام المتداولين بجني الأرباح. وتعد عملة POPCAT من بين أكبر الخاسرين بنسبة -17% في 24 ساعة.

SAFE وRaydium (RAY) وAPE من بين أكبر الرابحين

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في حين تتطلع العديد من العملات البديلة إلى استعادة مستويات الأسعار الرئيسية بعد ضغوط هبوطية ملحوظة، فإن Safe (SAFE) وRaydium (RAY) وApeCoin (APE) من بين تلك العملات التي حافظت على مكاسبها مع اقتراب الأسبوع من نهايته.

قفز سعر SAFE بنسبة 16% في 24 ساعة و63% في الأسبوع الماضي ليقود أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية.

وفي مكان آخر، ارتفع سهم RAY بنسبة 32% خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع سهم APE بنسبة تزيد عن 58% ليحتل المرتبة الثالثة من حيث أفضل الأداء خلال الأسبوع.

إنها ضمن قائمة أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

في أعلى قائمة المتصدرين توجد عملة الميم Goatseus Maximus (GOAT).