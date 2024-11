Korrektur „gesund“, FII-Abflüsse eine „taktische Neuanpassung“: Marktveteranen zum Markteinbruch in Indien

Der indische Aktienmarkt war in letzter Zeit erheblichen Turbulenzen ausgesetzt, die auf eine Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten, Bewertungsbedenken und Kapitalabflüssen ausländischer Investoren zurückzuführen sind, die die Marktstimmung belastet haben.

Der Nifty50, der Leitindex Indiens, erreichte am 27. September 2024 einen Rekordwert von 26.277, konnte seine Dynamik jedoch nicht aufrechterhalten und schloss am Mittwoch bei 24.399 – ein Rückgang von über 7 %.

Die globale Investmentbank Goldman Sachs hat ihren Ausblick für indische Aktien nach unten korrigiert und ist von einer „Übergewichtung“ auf eine „neutrale“ Haltung gewechselt.

Als Hauptgründe für diese Entscheidung nannte die Bank eine Verlangsamung des indischen Wirtschaftswachstums und die möglichen Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne.

Laut Goldman Sachs ist zwar aufgrund starker inländischer Kapitalzuflüsse keine deutliche Preiskorrektur in Sicht, dennoch könnte es in den nächsten drei bis sechs Monaten zu einer Phase der „zeitlichen Korrektur“ kommen, was darauf hindeutet, dass die Aktienkurse statt eines deutlichen Rückgangs stagnieren könnten.

Ein Teil der Marktveteranen schätzt die Korrektur allerdings nicht zu hoch ein und bezeichnet sie als „gesund“ und sogar „überfällig“.

Gesunde Korrektur oder Grund zur Sorge?

Trotz des jüngsten Rückgangs sind viele Analysten der Ansicht, dass die Korrektur nicht nur gesund, sondern auch überfällig ist.

Navneet Munhot, Managing Director und CEO der HDFC Asset Management Company, teilte CNBC TV-18 seine Ansichten zu dieser Angelegenheit mit.

„Das war zu erwarten. Das ist eine gesunde Korrektur. Ich denke, es gab einen Punkt, an dem die Dynamik die Oberhand gewonnen hatte, die Leute nicht mehr zwischen guten und schlechten Nachrichten unterscheiden konnten und die Aktien jeden Tag steigen mussten. So kann es nicht weitergehen“, sagte Munhot.

Er fügte hinzu, dass ein „Vernunftscheck“ notwendig sei, um den Markt wieder auf ein nachhaltigeres Niveau zu bringen. Man gehe davon aus, dass es noch Zeit und Preiskorrekturen geben werde, bevor die Dinge wieder gut aussehen.

Ramdeo Agarwal, Vorsitzender von Motilal Oswal Financial Services, schloss sich Munhots Ansicht an, nannte es die „gesündeste mögliche Korrektur“ und betonte, dass sie längst überfällig sei.

Agarwal merkte an, dass die Erwartungen hinsichtlich der Marktrendite unrealistisch gewesen seien. Einige Anleger hätten mit monatlichen Renditen von 2 bis 3 Prozent gerechnet, was seiner Ansicht nach nicht nachhaltig sei.

Er erinnerte die Anleger an die durchschnittliche langfristige jährliche Rendite von etwa 14 bis 15 Prozent auf dem indischen Markt und warnte neue Anleger davor, unrealistisch hohe Erwartungen zu haben, die zu Enttäuschungen führen könnten.

Und was ist mit den starken Korrekturen bei Mid- und Small-Caps?

Während der Gesamtmarkt rückläufig war, wurden Mid- und Small-Cap-Aktien besonders hart getroffen.

Einige Aktien in diesen Kategorien fielen um 25–30 %, was zu der Befürchtung führte, dass die Korrektur zu drastisch ausfallen könnte.

Gautam Shah, Gründer von Goldilocks Premium Research, forderte Anleger jedoch dazu auf, das Gesamtbild im Auge zu behalten.

In einem Interview mit ET Now wies er darauf hin, dass viele dieser Aktien im vergangenen Jahr erhebliche Zugewinne erzielt hätten, wobei sich der Wert einiger davon verdoppelt oder sogar verdreifacht habe.

Laut Shah ist nach derart starken Kursanstiegen eine Korrektur von 25–30 % völlig normal.

Shah ermutigte langfristige Anleger außerdem, diese Korrekturen als Gelegenheit zu betrachten, Qualitätsaktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen.

Bleiben Sie bei Large Caps und konzentrieren Sie sich bei Investitionen in Midcaps und Small Caps auf Unternehmen von höchster Qualität.

Er betonte, wie wichtig es sei, in Zeiten volatiler Märkte zwischen Qualitätsaktien und Spekulationsaktien zu unterscheiden.

Sind die hohen FII-Abflüsse bloße „Anpassungen“?

Copy link to section

Einer der größten Faktoren für die jüngste Marktvolatilität waren die hohen Mittelabflüsse ausländischer institutioneller Anleger (FIIs).

Im Oktober zogen ausländische Fonds laut Bloomberg-Daten netto 7,8 Milliarden Dollar aus indischen Aktien ab, was den größten monatlichen Abfluss seit März 2020 darstellt.

Dieser starke Rückgang ist eine Reaktion ausländischer Investoren auf die schwächeren Wirtschaftsdaten und den steigenden Inflationsdruck in Indien.

Manish Chokhani, Direktor von Enam Holdings, lieferte einige Hintergrundinformationen zu den jüngsten FII-Abflüssen.

Im Gespräch mit CNBC TV-18 erklärte er, dass ausländische Investoren etwa 15 bis 16 Prozent des indischen Marktes besitzen, was einem Gesamtwert von etwa 800 Milliarden US-Dollar entspricht.

Er spielte die Bedeutung dieser Mittelabflüsse herunter und wies darauf hin, dass die FIIs zwar 10 Milliarden Dollar mit nach Hause genommen hätten, den Markt jedoch nicht vollständig verlassen würden.

„Sie nehmen eine taktische Neuausrichtung vor“, sagte Chokhani.

Ramdeo Agarwal teilte eine ähnliche Ansicht und erklärte, dass ein Großteil der Verkäufe auf taktische Anpassungen zurückzuführen sei, da die Anleger ihre Portfolios zwischen China und Indien neu ausbalancieren.

Sie verkaufen hauptsächlich zur Anpassung. Die Leute, die in China untergewichtet und in Indien übergewichtet sind, versuchen das auszugleichen, indem sie neutral nach China zurückkehren und neutral nach Indien zurückkehren.

Er fügte hinzu, dass der Großteil dieser Mittelabflüsse bereits erfolgt sei und nur noch weitere zwei bis drei Milliarden Dollar übrig seien.

Agarwal rechnet nicht mit einer Krise, sofern die mit China in Zusammenhang stehenden Kapitalabflüsse nicht 25 bis 30 Milliarden Dollar erreichen, ein Szenario, das er zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich hält.

Analysten sind zudem der Ansicht, dass die Begeisterung für die chinesischen Märkte aufgrund der strukturellen Probleme der Wirtschaft wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein wird.

“Der FPI-Verkauf kann noch eine Weile anhalten. Allerdings wird er wahrscheinlich nicht lange anhalten. Die Begeisterung für den chinesischen Aufschwung wird wahrscheinlich nicht lange anhalten, da China einige strukturelle Probleme hat. Sogar die fiskalischen Anreize werden wahrscheinlich nicht über einen bestimmten Punkt hinausgehen, da die Schuldenquote hoch ist und die Regierung kein Geld hat, um die Wirtschaft über diesen Punkt hinaus anzukurbeln”, sagte VK Vijayakumar, Chef-Investmentstratege bei Geojit Financial Services.