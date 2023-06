Prévisions du prix du café : El Niño est un catalyseur mais la prudence s’impose

Le prix du café s’est bien comporté en 2023, ce qui en fait l’un des produits agricoles les plus performants cette année. Les contrats au comptant se négocient à 183 $, environ 30 % au-dessus du niveau le plus bas de 2023. En revanche, les produits de base comme le soja, le blé et le maïs ont tous chuté récemment.

El Nino est un catalyseur

Les prix du café ont un catalyseur majeur qui pourrait les pousser considérablement plus haut dans les mois à venir. Si les météorologues ont raison, de nombreuses régions du monde connaîtront El Niño cette année. Dans un communiqué publié mardi, les météorologues australiens ont prédit que les chances d’un El Niño étaient de 70 %.

Le passé d’El Ninos a eu un impact négatif sur l’économie. Dans certains endroits, des précipitations record détruisent les produits agricoles et provoquent des sécheresses. Sine El Nino est accompagné de La Nina, d’autres régions du monde connaissent des records de chaleur, conduisant à la famine.

Dans un rapport publié cette semaine, Fitch a déclaré qu’El Nino affecterait certains des plus grands producteurs de café comme l’Indonésie et le Vietnam. Le Vietnam est le deuxième plus grand producteur de café au monde, produisant plus de 1,5 million de tonnes métriques par an. L’Indonésie est le quatrième producteur. Le rapport disait :

“La transition désormais largement attendue vers les conditions d’El Niño au 3e trimestre 2023 a alimenté les craintes d’une réduction de la production au Vietnam et en Indonésie, deux grands producteurs de café robusta.”

D’autres grands producteurs de café comme le Brésil et la Colombie seront également touchés si ce phénomène météorologique se produit.

Dans le même temps, le prix du café a augmenté en raison de la sécheresse qui sévit au Brésil, qui vend des millions de tonnes de café chaque année. La sécheresse a touché certaines régions de plantation de café.

Pendant ce temps, le récent rapport d’ ICO a montré que les exportations de café ont chuté en avril. Les exportations de l’Amérique du Sud ont chuté de 6,4 % tandis que l’Afrique a baissé de 9,8 %. Les exportations de l’Asie et de l’Océanie ont chuté de 1 % tandis que celles du Mexique et de l’Amérique centrale ont augmenté de 1 %. Au total, la production de café a chuté de 1,4% en 2021/22 tandis que la consommation a bondi de 4,2%.

Prévision du prix du café

Les prix du café ont culminé à environ 260 dollars en février 2022 alors que les inquiétudes concernant l’approvisionnement persistaient. Il a ensuite plongé à un creux de 142 $ en janvier de cette année. Le café a donc été en mode de reprise cette année. Cette reprise l’a vu trouver une résistance à 205,98 $.

Sur le graphique journalier, le prix oscille près des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. Il a également formé ce qui ressemble à un motif de tête et d’épaules, qui est généralement un signe baissier. Le café est également coincé légèrement en dessous du point de résistance important à 193 $, le point le plus élevé du 23 février.

Par conséquent, à ce stade, je pense que les prix du café resteront dans une phase de consolidation alors que les investisseurs observent les changements météorologiques. Une baisse en dessous du niveau de support clé à 167 $ impliquera qu’il y a plus de vendeurs prêts à pousser les prix au plus bas depuis le début de l’année.

D’un autre côté, un mouvement au-dessus du niveau de 206 $ invalidera le modèle tête et épaules et le poussera à 220 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle