Comme l’ETF QQQ double-tops, l’UltraPro Short SQQQ est un achat

Les actions américaines ont reculé au cours des derniers mois, mettant fin à la forte dynamique enregistrée plus tôt cette année. L’Invesco QQQ, très surveillé, a reculé à un plus bas de 354,10 $, le plus bas depuis le 12 juin.

Le fonds, qui suit les sociétés de l’indice Nasdaq 100, a reculé à mesure que les risques de marché augmentaient. Il existe des risques de récession importants, comme je l’ai écrit ici . La Chine, la deuxième économie mondiale, s’effondre à mesure que le secteur immobilier s’effondre.

De plus, la Réserve fédérale s’est engagée à poursuivre ses hausses de taux. Le diagramme de points de la réunion de septembre a montré que les responsables anticipent au moins une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 0,25 %.

Il existe également des risques pour la croissance économique alors que la grève des travailleurs de l’UAW se poursuit. Plus important encore, les divisions politiques à Washington signifient que les espoirs d’une fermeture du gouvernement ont augmenté.

https://www.youtube.com/watch?v=wjEOPSBFac&pp=ygUKdWF3IHN0cmlrZQ%3D%3D

Invesco QQQ ETF à double sommet

Copy link to section

Techniquement, la situation ne s’annonce pas bonne pour Invesco QQQ. Comme indiqué ci-dessous, le fonds a formé ce qui ressemble à un modèle à double sommet dont le décolleté est à 353,81 $. Dans l’analyse de l’action des prix, un double sommet est l’un des signes baissiers les plus populaires.

Dans le même temps, les moyennes mobiles pondérées (EMA) sur 50 et 100 jours sont sur le point de former un croisement baissier. Cette mini-croix de la mort laisse présager d’autres inconvénients dans les semaines à venir.

Si cela se produit, l’ETF QQQ connaîtra probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 331,17 $, la plus forte variation du 15 août. Ce prix est environ 6,86% inférieur au niveau actuel.

En plus des aspects techniques, l’ETF QQQ comporte des risques supplémentaires. D’une part, l’indice du dollar américain (DXY) a atteint son plus haut niveau depuis plus de six mois. Un dollar américain plus fort frappe de nombreuses grandes entreprises technologiques exposées aux marchés internationaux comme Apple et Microsoft.

Il existe également des risques de valorisation maintenant que des sociétés comme Apple, Netflix et Microsoft ne connaissent pas une croissance aussi rapide.

L’UltraPro Short QQQ est-il un achat ?

Copy link to section

L’UltraPro Short QQQ est un fonds à effet de levier qui a tendance à évoluer à l’inverse de l’Invesco QQQ. Comme je l’ai écrit ici , le fonds recherche des rendements quotidiens qui correspondent à trois fois l’inverse de la performance quotidienne de l’indice Nasdaq 100.

Dans la plupart des périodes, le SQQQ se porte bien lorsque les ETF Nasdaq 100 et QQQ sont en baisse. La vente à découvert du fonds génère des rendements plus importants que le fait de placer une vente à découvert égale sur l’ETF Invesco QQQ. De même, il génère de moins bons rendements lorsque l’indice Nasdaq 100 est dans une forte tendance haussière.

Par conséquent, les perspectives de l’indice Nasdaq 100 étant baissières, il est possible que le fonds SQQQ poursuive sa hausse.

Alors que le fonds QQQ a formé une configuration à double sommet, le fonds SQQQ a créé une configuration à double fond à 16,35 $ dont le décolleté était à 20,95 $. Par conséquent, il est probable que le fonds poursuive sa hausse alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 25 $.

Graphique SQQQ de TradingView

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.