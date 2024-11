ATOM, MEW et POPCAT mènent les gains quotidiens, le rallye du Bitcoin stagne malgré le sentiment haussier

Le Bitcoin a fait face à une période de déprime lundi, le prix de la crypto-monnaie ayant chuté de plus de 2,2 % après avoir atteint un sommet mensuel de 69 408 $ plus tôt dans la journée.

Le marché des altcoins est resté assez calme, les 99 premiers altcoins enregistrant des gains modestes tout au long de la journée, avec ATOM, MEW et POPCAT en tête des classements.

La capitalisation boursière globale des crypto-monnaies a chuté d’environ 3 % après avoir augmenté régulièrement depuis le 14 octobre, tandis que la domination du Bitcoin est tombée à 51,33 % par rapport au sommet mensuel de 55,75 % enregistré le 10 octobre.

Le ralentissement du rallye du BTC suggère que les traders encaissent une partie de leurs bénéfices ou éventuellement font tourner leurs fonds vers des altcoins, comme le montrent les mesures de domination en baisse constante du baromètre.

En règle générale, un tel scénario indique que la saison alternative tant attendue pourrait bientôt se dérouler.

L’Altseason a historiquement été déclenchée lorsque Bitcoin se consolide dans une fourchette étroite et évolue latéralement pendant de longues périodes.

Cependant, le rallye du Bitcoin n’est peut-être pas encore terminé si l’on considère certains paramètres.

Tout d’abord, les produits négociés en bourse Bitcoin ont connu une augmentation massive de la demande, avec un montant stupéfiant de 2,1 milliards de dollars affluant la semaine dernière seulement.

Cela porte les flux totaux depuis leur lancement à plus de 20 milliards de dollars, un jalon qu’il a fallu près de cinq ans à l’or pour atteindre.

L’analyste de Bloomberg Eric Balchunas a noté plus tôt dans la journée qu’une grande partie de ces flux proviennent des marchés européens, les résidents ayant investi plus de 105 milliards de dollars dans des produits ETF BTC, marquant un record historique.

Un autre facteur qui pourrait jouer en faveur d’une poursuite de la hausse du prix du BTC est l’optimisme entourant les prochaines élections aux États-Unis.

Le candidat républicain Donald Trump est en tête des sondages en tant que vainqueur potentiel et le marché considère cela comme un élément positif non seulement pour Bitcoin, mais pour l’ensemble du secteur des crypto-monnaies.



Entre-temps, la candidate démocrate Kamala Harris a également assoupli sa position à l’égard du secteur et a promis de soutenir l’innovation et les investissements dans ce domaine.

De nombreux observateurs du marché pensent que la victoire de Trump pourrait propulser le prix du Bitcoin à des prix à six chiffres, tandis que certains affirment qu’un marché haussier s’ensuivrait quel que soit le vainqueur.

Les espoirs de victoire de Trump ont également alimenté les flux globaux vers le marché des crypto-monnaies, comme l’a rapporté Coinshares dans son Digital Asset Fund Flows Weekly Report du 21 octobre.

La société a noté que plus de 2 milliards de dollars d’investissements en produits cryptographiques ont été enregistrés la semaine dernière.

Certains facteurs macroéconomiques entrent également en jeu et pourraient soutenir la hausse du Bitcoin.

Plus précisément, la faible inflation au Japon, avec une inflation globale en baisse à 2,5 %, suggère qu’il est peu probable que la Banque du Japon augmente bientôt ses taux d’intérêt, alimentant ainsi une hausse de l’USD/JPY.

De plus, les récentes baisses des taux d’intérêt de la Chine et ses efforts pour relancer la croissance économique ont accru la liquidité mondiale, ce qui pourrait profiter aux actifs à risque comme le Bitcoin.

Combinés, ces facteurs créent un environnement favorable à un rallye du Bitcoin, ce qui ajoute du poids au fait que le rallye du BTC n’est peut-être pas encore terminé et que les traders à court terme pourraient simplement prendre quelques bénéfices.

Cependant, si Bitcoin évolue latéralement à partir de maintenant, il y a une probabilité croissante que les traders puissent déplacer leur attention vers les altcoins qui ont commencé à évoluer en tandem avec Bitcoin.

Les indicateurs possibles d’un tel scénario seraient une nouvelle baisse de la domination du BTC.

Au moment de la mise sous presse, le Bitcoin oscillait autour de 66 900 $. Les altcoins les plus importants de la journée étaient les suivants :

Centre Cosmos

Cosmos Hub (ATOM) a augmenté de 4,4 % au cours de la dernière journée, s’échangeant à 4,85 $ avec une capitalisation boursière de 1,89 milliard de dollars au moment de la mise sous presse. L’altcoin a également augmenté de 18,8 % par rapport à son plus bas hebdomadaire de 4,24 $ avec un plus haut intraday de 5,04 $ le 21 octobre.

La hausse du prix de l’ATOM s’est également accompagnée d’une augmentation du volume quotidien des transactions, qui a augmenté de 150 %, dépassant les 310 millions de dollars.

Le rallye est survenu alors que Grayscale, un gestionnaire d’actifs avec plus de 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a révélé qu’il envisageait d’ajouter ATOM et d’autres actifs Cosmos, notamment AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI et TIA, à ses produits d’investissement.

Si Grayscale décide de soutenir ATOM, cela ajoutera une couche de crédibilité au projet, attirant ainsi l’intérêt institutionnel à son égard.

Un chat dans un monde de chiens

Le chat dans un monde de chiens (Mew) a atteint son plus haut niveau historique de 0,010 $ plus tôt dans la journée, alors que sa capitalisation boursière a dépassé les 900 millions de dollars.

La pièce mème a augmenté de 5 % au cours de la dernière journée, tandis que ses gains sur 30 jours se sont élevés à plus de 78 %.

La dernière augmentation de MEW est survenue alors qu’un important échange de crypto-monnaie sud-coréen, Upbit, a révélé avoir ajouté le won coréen (KRW) comme paire de trading pour MEW.

En règle générale, une cotation sur une bourse majeure telle qu’Upbit entraîne une hausse significative du prix de la crypto-monnaie concernée, car elle ouvre le jeton à davantage d’investisseurs.

Dans le même temps, le volume de transactions de MEW a également bondi de 440 % au cours de la dernière journée pour atteindre plus de 453 millions de dollars, ce qui témoigne d’une forte participation du marché au cours de la reprise rapide. L’augmentation du volume parallèlement à la hausse du prix d’une pièce suggère un renforcement de la tendance haussière qui pourrait encore alimenter la reprise en cours.

Popcat

Popcat (POPCAT) a progressé de 3,6 % par rapport à la veille, s’échangeant à 1,29 $ au moment de la mise sous presse après avoir atteint un sommet intraday de 1,42 $ plus tôt dans la journée. La cryptomonnaie mème était en hausse de plus de 160 % par rapport à son point le plus bas de septembre, sa capitalisation boursière s’élevant à 1,26 milliard de dollars au moment de la rédaction.

Les récentes performances des prix de Popcat ont attiré davantage de détenteurs au cours du mois dernier, avec plus de 77 700 détenteurs, contre 68 329 le 22 septembre.

Sur le graphique des prix POPCAT/USDT 1D, le prix de la pièce mème se situait près de la bande médiane de Bollinger à 1,2701 $ tandis que l’indice de force relative était tombé des niveaux de surachat observés le 6 octobre à une lecture neutre de 54, suggérant que la pièce mème perdait de la vigueur.

Une nouvelle baisse en dessous du niveau de support de 1,27 $ confirmerait un renversement de tendance, après quoi la pièce mème pourrait tomber à son niveau de support inférieur à 1,0074 $ indiqué par la bande de Bollinger inférieure.