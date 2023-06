USD/RUB : L’intrigue se corse pour le rouble russe vulnérable

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le rouble russe oscille près de son plus bas niveau depuis avril 2022 alors que les difficultés économiques russes se poursuivent et que l’indice du dollar américain (DXY) rebondit. Le taux de change USD/RUB s’échangeait à 80,6, ~ 58 % au-dessus du niveau le plus bas de 2022.

Effondrement du pétrole brut et du gaz naturel

Le rouble russe est sous pression alors que les inquiétudes concernant les prix de l’énergie et d’autres matières premières persistent. Le prix du gaz naturel se négocie au plus bas niveau depuis 2021 tandis que le pétrole brut a chuté à environ 70 dollars le baril. Et comme je l’ai écrit dans cet article jeudi, certains analystes pensent que les prix du pétrole chuteront bientôt à 60 dollars.

La performance des prix de l’énergie est importante pour l’économie russe en raison de ses vastes ressources. Par exemple, la Russie est le troisième producteur de pétrole brut après les États-Unis et l’Arabie saoudite. C’est aussi le plus grand producteur de gaz naturel au monde. Par conséquent, le pays gagne plus d’argent lorsque ces prix montent en flèche.

D’autres produits de base pour lesquels la Russie est bien connue sont également en difficulté alors que la reprise économique de la Chine devient un mirage. Par exemple, les prix des métaux utilisés dans l’industrie des véhicules électriques comme le cuivre, le lithium et l’aluminium ont plongé. Les matières premières agricoles comme le blé et le maïs ont également plongé, comme je l’écrivais ici .

Tous ces facteurs sont importants car la Russie génère la majeure partie de ses revenus grâce à la fabrication de matières premières. La situation a été aggravée par les vastes sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux.

Dans le même temps, la Russie a vu un afflux de roupies indiennes qu’elle ne peut pas utiliser. Les données montrent qu’il détient des roupies d’une valeur de plus de 140 milliards de dollars et ce chiffre augmente chaque mois. Cette situation s’est produite alors que le volume des importations indiennes en provenance de Russie a bondi.

Analyse technique USD/RUB

Graphique USD/RUB par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/RUB a suivi une tendance haussière au cours des derniers mois. Il se situe maintenant légèrement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. En outre, la paire est soutenue par les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

Il a formé un canal ascendant représenté en vert et se trouve maintenant au point médian. Par conséquent, davantage de hausse sera confirmée si le prix se déplace au-dessus du point de résistance clé à 82,93. Un mouvement au-dessus de ce prix le fera passer au prochain niveau psychologique de 90.

