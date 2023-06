USD/RUB : le rouble sur les nerfs après l’échec de la rébellion russe

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’ USD/RUB sera à l’honneur à l’ouverture des marchés lundi alors que les investisseurs réfléchissent aux événements en Russie. La paire a terminé la semaine dernière à 83,64, ce qui était proche de son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière. Le rouble a été l’une des devises des marchés émergents les moins performantes, ayant chuté de plus de 63 % par rapport au point le plus élevé de 2022.

Crise politique russe

Il y a deux nouvelles importantes qui déplacent la paire de devises USD/RUB. Premièrement, le prix du pétrole brut a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. Le Brent, la référence internationale, est tombé à 74 $ tandis que le West Texas Intermediate est passé en dessous de 70 $. L’oural russe se négocie en dessous de 60 dollars. Du côté positif, le prix du gaz naturel a bondi de 13 % au cours des 30 derniers jours.

La Russie tire la majeure partie de ses devises de la vente de pétrole brut et d’autres produits énergétiques. Par conséquent, le rouble russe a tendance à plonger lorsque l’énergie et les autres matières premières reculent.

Le catalyseur le plus important est la situation politique en Russie pendant le week-end. Cette crise s’est produite après que le groupe Wagner a pris le contrôle d’une base militaire dans le sud de la Russie et a menacé de déménager à Moscou. Il a pris fin après que la Biélorussie a négocié un accord pour prévenir la crise.

On ne sait pas comment le rouble russe réagira aux événements. Les analystes préviennent que la crise pourrait encore rendre la Russie vulnérable puisque Wagner a été l’un des plus performants de la guerre d’Ukraine. En tant que tel, sa sortie pourrait entraîner davantage de défis pour l’armée russe. Je pense que le rouble russe restera sous pression pendant un certain temps.

Il y aura d’autres nouvelles russes importantes cette semaine. L’agence de statistiques publiera mercredi les derniers chiffres des ventes au détail et du chômage. Ces chiffres devraient montrer que le taux de chômage a augmenté à 3,5 % tandis que les ventes au détail ont augmenté à 7,8 %.

Prévisions USD/RUB

Le cours USD/RUB a suivi une tendance haussière ces derniers jours. Il est passé au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Il est passé au-dessus des moyennes mobiles de 50 et 100 jours et de la ligne de tendance ascendante indiquée en vert.

Par conséquent, comme je l’avais prédit auparavant, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 90. Un mouvement en dessous de 80 invalidera la vision haussière.